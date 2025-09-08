Hà Nội hỏa tốc xây dựng phương án cấm xe tải đi làn 1 trên 2 cao tốc

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu các đơn vị triển khai nghiên cứu, xây dựng phương án sau khi Cục Cảnh sát giao thông đề xuất cấm xe tải đi vào làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1) trên đại lộ Thăng Long và tuyến đường Võ Nguyên Giáp.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông được giao khẩn trương xây dựng phương án tổ chức giao thông trên tuyến đại lộ Thăng Long (đoạn km2+250 - km28+200) và đường Võ Nguyên Giáp (từ nút giao Võ Văn Kiệt đến cầu Nhật Tân).

Đại lộ Thăng Long (Ảnh: Hữu Nghị).

Phương án phân luồng tập trung vào việc phân làn tốc độ và quy định lưu thông của xe tải.

Theo đó, trên đại lộ Thăng Long: Làn 1 tốc độ tối đa 100km/h, cấm xe tải; làn 2 tốc độ tối đa 90km/h, lưu thông hỗn hợp; làn 3 tốc độ tối đa 80km/h, hỗn hợp, khuyến cáo xe tải đi làn này.

Trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn từ cầu Sông Thiếp đến sân bay Nội Bài sẽ tăng tốc độ tối đa lên 100km/h với quy định tương tự như phương án dự kiến áp dụng với đại lộ Thăng Long.

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Hà Nội bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ, gồm biển báo tốc độ trên giá long môn, sơn tốc độ tối đa, tối thiểu trên mặt đường, sơn lại vạch kẻ bị mờ, lắp thêm đinh phản quang… để bảo đảm an toàn và nhận diện rõ ràng cho người điều khiển phương tiện.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã có phương án tổ chức giao thông thí điểm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hướng cấm xe tải lưu thông vào làn 1.