Khởi công dự án mở rộng quốc lộ 1A từ Vành đai 1 đến Cầu Giẽ lên 90m

Sáng 19/5, TP Hà Nội sẽ tổ chức lễ khởi công dự án Trục không gian quốc lộ 1A đoạn từ nút giao Vành đai 1 - hầm Kim Liên đến cầu Giẽ, dài hơn 36km, rộng 90m, trong đó đường chính 10 làn xe, đường gom hai bên mỗi bên 3 làn xe.

Điểm đầu tại nút giao với đường Vành đai 1 khu vực hầm Kim Liên, điểm cuối tại cầu Giẽ thuộc địa phận xã Đại Xuyên. Phần lớn tuyến bám theo hiện trạng quốc lộ 1A hiện hữu.

Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi (Ảnh: Thành Đông).

Tuyến đường đi qua 18 phường, xã gồm: Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ và Đại Xuyên.

Riêng đoạn qua khu vực ga Phú Xuyên được nghiên cứu nắn chỉnh, không đi theo đường hiện trạng nhằm tận dụng quỹ đất ga Phú Xuyên sau khi dịch chuyển tuyến đường sắt quốc gia.

Tuyến được xác định là đường cấp đô thị, thuộc loại đường trục chính đô thị.

Dọc tuyến bố trí 11 nút giao thông chính với các tuyến giao thông lớn của thành phố gồm: Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 2,5, đường 70, Vành đai 3, Vành đai 3,5, Vành đai 4, tỉnh lộ 427 tại khu vực cầu Dương Trực Nguyên, trục giao thông chính khu đô thị thể thao Olympic (vừa đổi tên thành Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội), Vành đai 4,5 và nút cầu Giẽ.

TP Hà Nội dự kiến hoàn thành Trục không gian quốc lộ 1A đoạn từ nút giao Vành đai 1 - hầm Kim Liên đến cầu Giẽ trong năm 2027.