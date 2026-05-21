Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng
(Dân trí) - Ban Thi đua - Khen thưởng Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng.
Trước đó, Ban Thi đua - Khen thưởng Hà Nội nhận được tờ trình của Văn phòng UBND TP Hà Nội về việc đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Vũ Đại Thắng.
Cơ quan này cho biết mọi ý kiến phản hồi của nhân dân gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Hà Nội tại địa chỉ số 37 phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội.
Ông Vũ Đại Thắng sinh ngày 4/10/1975. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII; đại biểu Quốc hội khóa XV.
Ông Thắng từng có thời gian dài công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũ. Tháng 4/2014 ông làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, đến tháng 3/2018, ông làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2024, ông Thắng là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, sau đó ông làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.
Từ tháng 11/2025, ông Thắng là Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Điều 43 Luật Thi đua Khen thưởng 2022 quy định Huân chương Lao động hạng Nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:
- Lập được thành tích xuất sắc đột xuất trong lao động, công tác, sản xuất, kinh doanh, học tập và nghiên cứu khoa học hoặc lĩnh vực khác, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong Bộ, ban, ngành, tỉnh.
- Được giải thưởng quốc tế cao nhất của khu vực.
- Có phát minh, sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có công trình khoa học và công nghệ hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh.
- Có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật.
- Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng Ba và sau đó có liên tục từ 5 năm trở lên được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có từ 2 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 1 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh.
- Có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị...