Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng

Trước đó, Ban Thi đua - Khen thưởng Hà Nội nhận được tờ trình của Văn phòng UBND TP Hà Nội về việc đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Vũ Đại Thắng.

Cơ quan này cho biết mọi ý kiến phản hồi của nhân dân gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Hà Nội tại địa chỉ số 37 phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Ông Vũ Đại Thắng sinh ngày 4/10/1975. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Thắng từng có thời gian dài công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũ. Tháng 4/2014 ông làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, đến tháng 3/2018, ông làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2024, ông Thắng là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, sau đó ông làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Từ tháng 11/2025, ông Thắng là Chủ tịch UBND TP Hà Nội.