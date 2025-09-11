Hà Nội chi hơn 4.063 tỷ đồng cho cán bộ nghỉ do sắp xếp tổ chức bộ máy

Ngày 11/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn.

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 8,3-8,5%

Về tổ chức bộ máy, thành phố đã nhanh chóng thành lập và ổn định tổ chức bộ máy của 126 xã, phường mới gồm Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. 126/126 Đảng bộ xã, phường đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã điều động tổng số 5.258 cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể thành phố về công tác tại 126 xã, phường.

Hà Nội cũng đã điều động 9.622 biên chế, trong đó 3.280 công chức cấp huyện điều động về cấp xã và 6.342 cán bộ, công chức cấp xã điều động về các xã.

Các đại biểu dự hội nghị (Ảnh: Viết Thành).

Thành phố cũng giải quyết chế độ chính sách cho 4.294 trường hợp với tổng kinh phí hơn 4.063 tỷ đồng.

Hà Nội đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho hàng nghìn cán bộ, công chức, viên chức theo hình thức trực tuyến và trực tiếp theo hướng "cầm tay, chỉ việc".

Bên cạnh đó, 100% xã, phường đã có trụ sở làm việc ổn định, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cán bộ, công chức, đồng thời hoàn thành việc bàn giao hồ sơ, tài liệu sau sắp xếp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và 126 điểm tại các xã, phường đã đi vào hoạt động ổn định. Từ ngày 1/7 đến ngày 30/8, các đơn vị tiếp nhận 523.292 hồ sơ thủ tục hành chính và đã giải quyết 413.036 hồ sơ (đúng hạn 402.282, chiếm 97,39%), đang giải quyết 110.256 hồ sơ.

Tình hình kinh tế - xã hội thủ đô duy trì ổn định, với quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3% trong 6 tháng cuối năm, thành phố đã tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Thời gian tới, Hà Nội phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế thủ đô năm 2025 đạt 8,3-8,5%; thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với những người bị tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Tiếp tục phân cấp cho cấp xã

Bên cạnh những kết quả đạt được đáng khích lệ, sau 2 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổng hợp 109 nội dung khó khăn, vướng mắc và đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tham mưu chỉ đạo giải quyết.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Viết Thành).

Tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Lưu, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, cho biết cùng với việc bảo đảm trụ sở làm việc của 126 xã, phường ngay từ ngày 1/7, thành phố đã chỉ đạo rà soát các trụ sở dôi dư.

Theo ông Lưu, sau khi hoàn thành rà soát, thẩm định 420 trụ sở dôi dư, ngày 5/9, Sở Tài chính đã trình Thường trực Thành ủy Hà Nội phương án phân bổ sử dụng các trụ sở này. Sau khi phê duyệt phương án sẽ được bố trí kinh phí để cải tạo dựa trên đề xuất của địa phương và bảo đảm đúng yêu cầu thực tiễn.

Ông Lưu cho hay đến nay, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công không chậm hơn sau khi sắp xếp các xã, phường cho thấy các địa phương thực hiện rất tốt nhiệm vụ này.

Dự kiến tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội vào ngày 23/9 tới đây, Sở Tài chính sẽ trình nhiều nội dung, trong đó có các nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; phân cấp quản lý kinh tế - xã hội cho các xã, phường, bảo đảm thẩm quyền như quận, huyện, thị xã trước đây…

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết sau hơn 2 tháng vận hành, cơ bản nổi lên 2 nhóm vấn đề.

Thứ nhất là khó khăn về công tác cán bộ cả về số lượng, chất lượng. Thứ hai là hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số phục vụ cho việc điều hành, giải quyết công việc còn khó khăn.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Phong đề nghị các sở, ngành tiếp tục nắm tình hình trên cơ sở các kiến nghị từ thực tiễn các xã, phường để từ đó tập hợp nội dung kiến nghị với Trung ương để điều chỉnh, bổ sung.

Đặc biệt là rà soát kiến nghị và đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp với quy mô đô thị lớn như Hà Nội để bảo đảm điều kiện phát triển tốt hơn, theo ông Phong.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cơ quan của thành phố thường xuyên bám sát các cơ quan Trung ương để có trao đổi, cung cấp thông tin để vừa tham gia vào các định hướng của Trung ương, vừa đề xuất phù hợp với điều kiện của Hà Nội.