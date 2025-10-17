Giám đốc công ty sử dụng tàu hết hạn kiểm định để hút cát

Ngày 17/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đang phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ, xử lý một giám đốc công ty sử dụng tàu hết hạn kiểm định để khai thác hàng trăm m3 cát trên sông Ea H'leo.

Qua công tác nắm địa bàn, Đội CSGT đường thủy số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk, phát hiện có tình trạng các đối tượng sử dụng tàu hết hạn kiểm định để khai thác cát.

Lực lượng CSGT đường thủy phát hiện 2 tàu cát hết hạn kiểm định nhưng vẫn khai thác cát trên sông (Ảnh: Đức Nguyễn).

Chiều 12/10, lực lượng CSGT bắt quả tang ông N.Q.L. (42 tuổi, trú tại thôn 7, xã Ea Rốk) - Giám đốc Công ty TNHH Quốc Lưu - đang chỉ đạo 3 người sử dụng 2 tàu sắt để hút cát tại khu vực bờ sông Ea H'leo thuộc địa bàn xã Ea Rốk. Thời điểm này, trên 2 tàu có chứa khoảng 28m3 cát.

Qua làm việc, ông L. cung cấp cho cơ quan chức năng giấy phép khai thác cát có thời hạn đến ngày 30/4/2027. Tuy nhiên, 2 tàu cát mà ông L. sử dụng để hút cát đã hết hạn từ tháng 11/2020.

Ông L. khai nhận, từ ngày 6/10 đến 12/10, ông chỉ đạo nhân viên khai thác khoảng 300m3 cát.

Đội CSGT đường thủy số 1 đã lập biên bản tạm giữ các phương tiện, tang vật có liên quan để xử lý.