Xử lý, giải tỏa 239 công trình vi phạm trên đất nông nghiệp ở Hà Nội

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, UBND phường Phú Thượng (Hà Nội) vừa thành lập 4 tổ công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, lập hồ sơ quản lý đất đai, xử lý vi phạm hành chính trên tuyến đường 40m Nam Thăng Long.

Đây là trục giao thông huyết mạch, quan trọng của phường Phú Thượng, nằm sát với khu đô thị siêu sang Ciputra, Sunshine, nhưng đang tồn tại nhiều bất cập liên quan đến 4/5 “điểm nghẽn” của thành phố Hà Nội, gồm vi phạm trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, úng ngập và an toàn thực phẩm.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 1,8km, điểm đầu đối diện vòng xuyến cầu Nhật Tân, điểm cuối tại Công ty Xây lắp Hóa chất Inco, giáp phố Thượng Thụy.

UBND phường Phú Thượng xác định có khoảng 239 công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích do UBND phường quản lý dọc tuyến đường 40m Nam Thăng Long (Ảnh: Thế Kha).

Qua kiểm tra, rà soát sơ bộ, phường Phú Thượng xác định khoảng 239 công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích do UBND phường quản lý. Trong đó có 137 công trình là lán tạm, 88 công trình nhà cấp 4 xây gạch, 8 công trình nhà kiên cố và 6 container.

4 tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra, lập danh sách thông tin chi tiết của các thửa đất có vi phạm: Tên người sử dụng đất, diện tích, loại đất; tên chủ công trình vi phạm; mô tả chi tiết diện tích, kết cấu, số tầng của công trình vi phạm, mục đích sử dụng; số nhân hộ khẩu, nghề nghiệp...

Đối với các thửa đất trúng đấu giá cho thuê để sản xuất nông nghiệp, phường Phú Thượng yêu cầu chấm dứt hợp đồng nếu phát hiện người thuê đất có vi phạm, sử dụng đất sai mục đích.

Phường này dự kiến tuyên truyền, vận động 56 trường hợp tự nguyện chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm; ban hành kế hoạch ra quân xử lý giải tỏa 87 công trình lều lán tạm.

Với 96 công trình vi phạm là nhà bê tông, xây gạch, nhà tôn, UBND phường sẽ thực hiện lập hồ sơ xử lý vi phạm đất đai theo trình tự quy định.

Vị trí phường Phú Thượng, Hà Nội (Ảnh: Google Maps).

Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Võ Thanh Tùng được giao làm trưởng ban chỉ đạo điều hành chung.

Việc ra quân xử lý được coi là nhiệm vụ cấp bách nhằm lập lại kỷ cương, tạo bộ mặt đô thị văn minh và từng bước hoàn thiện tuyến đường đô thị kiểu mẫu, theo ông Tùng.

UBND phường Phú Thượng đã đề nghị Công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long (chủ đầu tư khu đô thị Ciputra) phối hợp chặt chẽ với Công an phường Phú Thượng khảo sát, lắp đặt hệ thống camera giám sát tạo cơ sở cho việc xử lý vi phạm và thực hiện phương án chỉnh trang cảnh quan đô thị.

Công an phường Phú Thượng được giao xác minh thông tin cư trú đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang ăn ở thường xuyên trên diện tích đất phải xử lý. Đồng thời, công an phải đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trước, trong và sau khi kết thúc xử lý, giải tỏa vi phạm khu vực trên.