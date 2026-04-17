Hà Nội: Người dân “ngộp thở” vì bụi đất mù mịt từ công trình thi công

Hà Nội: Người dân “ngộp thở” vì bụi mù từ công trình thi công (Video: Mạnh Quân).

Dự án hồ điều hòa Phú Đô được UBND TP Hà Nội phê duyệt là công trình cấp bách, yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư.

Mục tiêu trọng tâm là xóa bỏ các “điểm đen” ngập sâu tại khu vực phía Tây Thủ đô, đồng thời bảo đảm hạ tầng tiêu thoát nước đồng bộ trước diễn biến mưa lũ ngày càng phức tạp.

Trước yêu cầu cấp bách của dự án, công trường luôn trong trạng thái khẩn trương với nhiều máy xúc, xe tải hoạt động liên tục.

Những ngày gần đây, khu vực xung quanh dự án hồ điều hòa Phú Đô ghi nhận tình trạng bụi phát tán dày đặc, khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Xe tải chở đất, cát ra vào công trường với tần suất lớn, hoạt động gần như suốt cả ngày.

Ghi nhận tại các tuyến phố Tân Mỹ và phố Đỗ Xuân Hợp (phường Từ Liêm), tình trạng phát tán bụi đất công trường diễn ra gần như suốt cả ngày. Nhiều người dân cho biết cảm giác “ám ảnh” khi bụi mù mịt, phủ kín không gian xung quanh.

Hàng dài ô tô đỗ dọc phố Đỗ Xuân Hợp bị bụi phủ kín trên mặt kính và nắp ca-pô, nhiều xe thậm chí bám lớp đất dày.

Chỉ đỗ xe khoảng 30 phút, chiếc ô tô của anh Đỗ Đặng Thành đã phủ kín bụi, anh phải nhanh chóng dùng khăn và nước để lau sạch.

Theo anh Thành, nhiều xe tải không che chắn kỹ khi vận chuyển khiến đất, cát rơi vãi, gây ô nhiễm kéo dài trên cả tuyến đường. Anh mong muốn đơn vị thi công tăng cường biện pháp kiểm soát, đồng thời bố trí thêm công nhân vệ sinh, dọn dẹp thường xuyên để giảm thiểu ảnh hưởng tới người dân.

Nhiều cây xanh trồng dọc phố Đỗ Xuân Hợp phủ kín bụi và bùn đất, chuyển sang màu vàng úa, mất đi vẻ xanh mát vốn có.

Bùn đất rơi vãi khắp mặt đường không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn làm gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực.

Hình ảnh quen thuộc những ngày gần đây trên phố Tân Mỹ là cảnh người đi đường vừa điều khiển phương tiện, vừa đưa tay che mặt, dụi mắt dù đã đeo khẩu trang, để tránh bụi bay mù mịt.

Xe môi trường được điều đến phun nước rửa đường nhưng với tần suất thấp, tình trạng bụi bẩn vẫn chưa được cải thiện đáng kể, mặt đường nhanh chóng trở lại trạng thái nhếch nhác.

Thậm chí, sau khi phun nước, lớp đất rơi vãi biến thành bùn nhão, tiềm ẩn nguy cơ trơn trượt. Người tham gia giao thông phải chủ động né tránh các đoạn đường ướt để đảm bảo an toàn.

Theo ghi nhận, đơn vị thi công đã triển khai phương án xịt rửa xe tải trước khi rời công trường. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình trạng bụi và ô nhiễm môi trường vẫn chưa được cải thiện đáng kể.