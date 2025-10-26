Gia Lai siết khung giờ xe chở vật liệu xây dựng trong đô thị

Ngày 26/10, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quy định về thời gian hoạt động của xe vệ sinh môi trường, xe chở vật liệu xây dựng, phế thải rời trong đô thị trên địa bàn.

UBND tỉnh Gia Lai quy định xe vệ sinh môi trường được phép hoạt động trong khung giờ 7h30-16h30 và 18h30 ngày hôm trước đến 6h hôm sau.

Thời gian qua, tình trạng xe tải chở vật liệu xây dựng tại một số công trình trong đô thị Quy Nhơn gây bụi bẩn, tiếng ồn khiến người dân bức xúc (Ảnh: Sơn Tùng).

Riêng tại các phường Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng, An Phú được hoạt động 7h30-16h30 và 20h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau; các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam được phép hoạt động từ 21h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau.

Đối với xe chở vật liệu xây dựng, phế thải rời được phép hoạt động trong khung giờ 7h30-16h30 và 18h30 ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau.

Riêng các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam (trừ các tuyến quốc lộ) xe chở vật liệu là cát, đất, đá, sỏi được phép hoạt động từ 18h30 ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau.

Trường hợp xe vệ sinh môi trường, ô tô chở vật liệu xây dựng, phế thải rời khi có yêu cầu khẩn cấp, đột xuất vì lợi ích quốc gia hoặc để phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ thì được phép hoạt động 24/24h trong ngày.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương hướng dẫn thực hiện quyết định đã ban hành.

Công an tỉnh được giao chỉ đạo lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thời gian hoạt động theo quy định.

UBND cấp xã căn cứ tình hình thực tế để quyết định, tổ chức lắp đặt biển báo quy định thời gian hoạt động của các loại phương tiện; thống nhất với cơ quan quản lý đường bộ trước khi thực hiện.