Gia Lai “bắt tay” với Viettel phủ sóng 5G vùng biên giới giáp Campuchia

Ngày 11/9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức làm việc và ký kết hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) về nội dung hợp tác chuyển đổi số cho tỉnh này giai đoạn 2025-2030.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2023-2025, việc hợp tác giữa UBND tỉnh và Viettel đã mang lại nhiều kết quả nổi bật, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Công Sơn).

Về hạ tầng số, Viettel đã hoàn thành phủ sóng 4G tới hơn 99% dân số và lắp đặt 72 trạm 5G tại các khu vực trung tâm; hạ tầng cáp quang đã phủ tới 100% xã, bảo đảm 100% địa phương có Internet băng rộng.

Trong lĩnh vực chính quyền số, nhiều giải pháp hiện đại được đưa vào ứng dụng như phần mềm phòng họp không giấy, cổng thông tin điện tử, chữ ký số và hệ thống camera giám sát an ninh, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Ở mảng xã hội số, Viettel cung cấp miễn phí dịch vụ Internet cho 439 trường học, hỗ trợ học bạ điện tử cấp tiểu học và triển khai 100% chữ ký số cho 6.500 giáo viên. Ngoài ra cũng triển khai bệnh án điện tử cho các bệnh viện.

Trong phát triển kinh tế số, phổ biến hệ sinh thái Viettel Money, tư vấn và cung cấp các dịch vụ giải pháp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ như hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử; mô hình chợ 4.0 được nhân rộng tại 45 chợ trung tâm… Bên cạnh đó, Viettel còn hỗ trợ giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, tin cậy cho tỉnh Gia Lai.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Viettel ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030 (Ảnh: Công Sơn).

Tại buổi làm việc, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, khẳng định sự hợp tác của Viettel với tỉnh thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả trong công tác chuyển đổi số. Ông mong muốn thời gian tới, Viettel hỗ trợ tỉnh thực hiện hiệu quả, thành công Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Theo ông Tuấn, Gia Lai có đặc thù đường biên giới đất liền giáp Campuchia dài khoảng 90km. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế ông nhận thấy việc quản lý, kiểm soát hoạt động khu vực biên giới hiện nay còn rất khó khăn, sử dụng nhiều sức người.

Do đó, tỉnh định hướng ưu tiên đầu tư hạ tầng công nghệ vào quản lý biên giới, tăng hiệu quả kiểm soát đường biên, giảm công sức lực lượng tuần tra, kiểm soát.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho rằng để làm được việc này, điều kiện tiên quyết là phải đầu tư trước hạ tầng công nghệ. Do đó ông đề nghị Viettel nhanh chóng bao phủ mạng băng rộng 5G trên khu vực biên giới.

Theo ông, việc này vừa đáp ứng yêu cầu quản lý đường biên, vừa tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Ông cũng mong muốn Viettel sớm bao phủ bệnh án điện tử cho ngành y tế và giải pháp công nghệ ngành giáo dục.

Đại tá Cao Anh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, cam kết tại buổi làm việc và ký kết hợp tác (Ảnh: Công Sơn).

Tại buổi làm việc, 2 bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030 với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, ưu tiên nguồn lực để phát triển hạ tầng băng rộng, chất lượng cao; xây dựng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại, liên thông, đáp ứng nhu cầu phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chuyển đổi số của tỉnh Gia Lai.

Đặc biệt ưu tiên triển khai hạ tầng internet băng rộng với mục tiêu 100% người dùng có khả năng truy cập băng thông rộng cố định với tốc độ tối thiểu 1Gbps.

Ngoài ra hợp tác phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Thúc đẩy phát triển xã hội số, văn hóa số; bảo đảm an toàn, an ninh mạng.