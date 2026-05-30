Gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế bò ra ghế sau giả vờ ngủ

Ngày 30/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang vừa lập biên bản xử phạt với anh V.Đ.L. (SN 1985) do có hành vi điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn.

Với vi phạm trên, tài xế L. sẽ bị xử phạt 19 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, khoảng 21h ngày 27/5, tại quốc lộ 2 (địa phận phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang), tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang lập chốt kiểm tra nồng độ cồn đã phát hiện một ô tô đang lưu thông trên đường. Đang đi, xe này bất ngờ dừng lại trước chốt kiểm tra.

Thay vì hợp tác với CSGT, nam tài xế ô tô lại tắt máy, khóa cửa, bò từ ghế lái ra ghế sau, nằm im như một hành khách đang ngủ say.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn với anh L. (Ảnh: Công an cung cấp).

Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, liên hệ người thân của tài xế mang chìa khóa dự phòng đến mở xe. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, tài xế V.Đ.L. đã chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn.

Kết quả đo cho thấy tài xế L. vi phạm ở mức 0,277mg/lít khí thở.

Qua sự việc trên, Cục CSGT khuyến cáo, các tài xế sau khi đã uống rượu, bia thì không lái xe. Người dân không nên tin vào những mẹo "né chốt" lan truyền trên mạng xã hội.