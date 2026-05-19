Hơn 94% trường hợp vi phạm nồng độ cồn là người đi xe máy

Ngày 19/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tính từ 15/12/2025 đến 10/5, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện và lập biên bản hơn 351.600 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn.

Cụ thể, đã có hơn 345.000 người điều khiển phương tiện giao thông mà trong cơ thể có nồng độ cồn; gần 6.000 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ.

CSGT xử lý một tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn (Ảnh: Trần Thanh).

Theo cảnh sát, trong số hơn 345.000 người điều khiển phương tiện giao thông mà trong cơ thể có nồng độ cồn có hơn 5.300 trường hợp là tài xế ô tô, chiếm 1,53% tổng số vi phạm cồn; hơn 331.800 trường hợp là người lái xe máy, chiếm 94,36% tổng số vi phạm cồn; hơn 8.700 trường hợp xe thô sơ và phương tiện khác (chiếm 2,49%).

Ngoài ra, từ ngày 15/12/2025 đến 10/5, CSGT toàn quốc đã tạm giữ hơn 351.600 phương tiện, tước hơn 43.500 giấy phép lái xe.

Về độ tuổi người vi phạm, chủ yếu là các tài xế tuổi từ 36 đến 55 với 208.400 trường hợp (chiếm hơn 59%).

Thời gian vi phạm phần lớn tập trung từ 18h đến 24h với hơn 253.400 trường hợp (chiếm hơn 72%).