Uống rượu rồi vi phạm nồng độ cồn, tài xế biện minh "do ăn 2kg vải"

Thực hiện mệnh lệnh của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), trong khung giờ từ 19h tới 24h ngày 6/5, lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong một khung giờ nhất định.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí đêm 6/5, các tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) làm nhiệm vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn tại phố Vũ Tông Phan và phố Nguyễn Ngọc Nại, TP Hà Nội.

Cảnh sát cho biết, ngoài việc kiểm soát các hành vi vi phạm vào ban ngày, lực lượng chức năng cũng tăng cường cán bộ, chiến sĩ để kiểm soát các trường hợp vi phạm vào khung giờ ban đêm, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn - đây được đánh giá là khung thời gian có nhiều diễn biến vi phạm phức tạp.

Lúc 21h, tổ công tác làm nhiệm vụ tại phố Vũ Tông Phan (đoạn trước số nhà 569 Vũ Tông Phan), phát hiện xe máy mang BKS 36D1-362.xx, do tài xế N.X.G. (quê Thanh Hóa) điều khiển. Qua kiểm tra, CSGT phát hiện nam tài xế này vi phạm nồng độ cồn ở mức 1 (chưa vượt quá 0,25mg/lít khí thở).

Đáng chú ý, sau khi bị CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn, tài xế G. liền khẳng định bản thân chưa hề sử dụng rượu bia. "Báo cáo các đồng chí, hôm nay tôi chưa hề uống một giọt bia rượu nào. Do tôi ăn vải nên mới có nồng độ cồn trong hơi thở", nam tài xế phân trần.

Sau khi nghe tài xế G. giải thích, tổ CSGT đã cho nam tài xế này nghỉ ngơi vài phút và thổi lại vào máy đo nồng độ cồn. Tuy nhiên qua 2 lần kiểm tra, tài xế G. vẫn dính vi phạm. Lúc này, nam tài xế lại tiếp tục phân bua rằng "ăn tận 2kg vải nên mới dính nhiều nồng độ cồn như vậy".

Biết không thể chối cãi vi phạm, sau khoảng 10 phút làm việc với CSGT, tài xế G. đã thừa nhận bản thân vừa sử dụng rượu lúc tối rồi lái xe về nhà. Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế G. với số tiền 2,5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe, tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác phát hiện tài xế T.V.L. (SN 2006, quê Thanh Hóa), điều khiển xe máy chở theo người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm nên đã dừng xe để xử lý. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện nam tài xế này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,334mg/lít khí thở.

"Hôm nay gia đình em chuyển nhà nên em có sử dụng chút rượu bia. Em không ngờ đi vào tuyến đường này lại gặp CSGT. Em xin các anh bỏ qua cho em lần này", tài xế L. nói nhưng tổ CSGT cương quyết lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên tại chốt CSGT trên phố Nguyễn Ngọc Nại đêm 6/5, trong khoảng 2 giờ lập chốt, tổ công tác do Trung tá Nguyễn Đình Tùng làm tổ trưởng đã phát hiện, xử lý 4 trường hợp lái xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 1.

Đơn cử lúc 21h45, CSGT phát hiện tài xế N.Q.K. (SN 1964, ở Hà Nội) điều khiển xe máy và vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,086mg/lít khí thở. Nói với tổ công tác, nam tài xế thừa nhận đã uống 3 chén rượu trong bữa nhậu với bạn thân ở cuối phố Nguyễn Ngọc Nại.

"Lúc tối tôi có uống 3 chén rượu với bạn thì cháu tôi gọi điện báo có người nhà vừa mất, do vội về nhà nên tôi đã liều điều khiển xe máy và trót vi phạm", nam tài xế vi phạm trình bày.

Cũng trong ca làm việc đêm 6/5, tổ CSGT còn phát hiện, xử lý nhiều trường hợp điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Với vi phạm này, các tài xế sẽ bị xử phạt 500.000 đồng.

Cũng trong ca làm việc đêm 6/5, tổ công tác đã kiểm tra nồng độ cồn với hàng trăm tài xế ô tô nhưng đều không phát hiện vi phạm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Nguyễn Đình Tùng, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7, cho biết đối với các trường hợp cho rằng bản thân họ vừa sử dụng nước siro, nước súc miệng hay các loại hoa quả... mà thổi qua máy kiểm tra nồng độ cồn có kết quả vi phạm, tổ công tác sẽ cho người dân nghỉ ngơi, uống nước lọc trong 15-20 phút. Sau đó, cảnh sát sẽ tiếp tục kiểm tra nồng độ cồn để đảm bảo sự khách quan với người dân.

"Tuy nhiên cũng không ít tài xế vi phạm nồng độ cồn và biện minh rằng họ vừa ăn hoa quả, uống nước siro để né tránh việc kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng. Đối với các trường hợp này, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm", vị Trung tá CSGT nhấn mạnh.