Gần 22.000 lượt tài xế bị phạt lỗi dừng đỗ sai quy định ở TPHCM

Đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, từ ngày 1/5 đến 28/5, lực lượng đã phát hiện, lập biên bản xử phạt 21.755 trường hợp vi phạm liên quan hành vi dừng, đỗ xe không đúng quy định.

Trong số này, qua công tác tuần tra, kiểm soát trực tiếp, lực lượng chức năng xử lý 11.336 trường hợp, gồm: 835 xe khách, 2.763 xe tải, 5.159 ô tô con và 2.579 xe máy.

Ngoài ra, thông qua hệ thống camera giám sát và ghi nhận hình ảnh, CSGT đã gửi thông báo phạt nguội 10.419 trường hợp vi phạm.

CSGT TPHCM ghi hình xử phạt tài xế ô tô dừng, đỗ xe không đúng quy định (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo PC08, việc tăng cường xử lý vi phạm được triển khai trong đợt cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030”.

Lực lượng CSGT tập trung phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc, mất an toàn giao thông và làm phát sinh các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông.

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định vẫn diễn ra trên nhiều tuyến đường và khu vực đông đúc như chợ, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại… gây cản trở giao thông và làm gia tăng nguy cơ ùn tắc, tai nạn.

Thời gian tới, CSGT TPHCM tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra lưu động tại các địa bàn; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng hệ thống camera giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định về dừng, đỗ xe; không dừng, đỗ phương tiện tại nơi có biển cấm, trên cầu, gần giao lộ, khu vực khuất tầm nhìn hoặc gây cản trở giao thông, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và mọi người.