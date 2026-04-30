CSGT TPHCM siết nồng độ cồn dịp lễ, nhiều tài xế bị xử lý

CSGT TPHCM phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn dịp cận lễ 30/4 (Video: Hoàng Hướng).

Tối 29/4, Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường thuộc địa bàn đảm trách.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, khoảng 22h cùng ngày, tổ công tác phát hiện ông L.V.H. (SN 1981, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe máy trên quốc lộ 13 (phường Thuận Giao, TPHCM) có biểu hiện không tỉnh táo nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, ông H. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,128mg/lít khí thở. CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người này ngay sau đó.

Theo quy định, ông H. bị phạt 2,5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

CSGT lập biên bản vi phạm đối với ông H. (Ảnh: Hoàng Hướng).

“Tôi là công nhân xây dựng, tối nay qua nhà chủ thầu nhận tiền lương, sau đó được mời uống 2 lon bia. Trên đường về thì bị lực lượng CSGT phát hiện vi phạm”, ông H. trình bày.

Khoảng 10 phút sau, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện anh N.V.T. (SN 1992, ngụ tỉnh An Giang) điều khiển xe máy qua giao lộ 22/12 - quốc lộ 13 (phường Thuận Giao) với nồng độ cồn 0,530mg/lít khí thở.

“Hôm nay tôi đi làm về mệt nên uống khoảng 4-5 lon bia tại quán gần đây. Nghĩ nhà gần nên tự chạy xe về. Sau lần này tôi sẽ rút kinh nghiệm”, nam tài xế nói.

Tài xế N.V.T. bị lập biên bản sau khi vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, lúc 20h35, tổ công tác phát hiện ông Đ.V.T. (SN 1986, ngụ tỉnh An Giang) điều khiển xe máy trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường Lái Thiêu) vi phạm nồng độ cồn 0,771mg/lít khí thở, gần gấp đôi mức kịch khung. Người này đồng thời không có giấy phép lái xe và đăng ký xe.

Với mức vi phạm nồng độ cồn kịch khung (vượt quá 0,4mg/lít khí thở), mỗi tài xế bị phạt 9 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Ngoài 3 trường hợp trên, tối cùng ngày, nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn khác cũng bị các tổ công tác thuộc Đội CSGT Bình Triệu phát hiện và xử lý.

Các trường hợp vi phạm bị tạm giữ phương tiện trong tối cùng ngày (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đội CSGT Bình Triệu cho biết, trong dịp lễ 30/4-1/5, đơn vị sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, siết chặt kiểm tra nồng độ cồn xuyên suốt cả ngày lẫn đêm, tập trung tại các tuyến đường và khu vực có nhiều quán ăn, nhà hàng, điểm vui chơi… qua đó góp phần kéo giảm, hạn chế tai nạn giao thông.

Ngoài vi phạm về nồng độ cồn, các hành vi vi phạm khác như chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường, phần đường, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định,... cũng sẽ được kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Lực lượng CSGT khuyến cáo, người dân chấp hành nghiêm Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh để góp phần có một kỳ nghỉ trọn vẹn.