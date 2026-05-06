CSGT TPHCM vào trường dạy học sinh cách lái xe an toàn

Ngày 6/5, Trạm CSGT Tân Túc (PC08, Công an TPHCM) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho gần hàng trăm học sinh Trường THPT Hưng Phú (xã Bình Hưng).

Phát biểu tại chương trình, Đại úy Phan Thanh Phong, Phó trưởng Trạm CSGT Tân Túc, cho biết, thời gian qua trên địa bàn TPHCM xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh. Riêng khu vực đơn vị quản lý từng ghi nhận một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến học sinh điều khiển xe máy điện, xe đạp điện.

CSGT TPHCM hướng dẫn học sinh lái xe an toàn (Ảnh: Hoàng Hướng).

“Thông qua buổi hướng dẫn, lực lượng CSGT truyền đạt các kỹ năng lái xe an toàn như chuyển hướng đúng cách, tránh điểm mù xe tải…, giúp học sinh nhận diện nguy cơ và chủ động xử lý tình huống khi tham gia giao thông”, Đại úy Phong nhấn mạnh.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ CSGT đưa ra nhiều tình huống thực tế, giúp học sinh nắm vững quy tắc, kỹ năng lái xe an toàn, cũng như cách nhận biết và xử lý các tình huống nguy hiểm.

Đại úy Phan Thanh Phong, Phó trưởng Trạm CSGT Tân Túc, phát biểu tại chương trình (Ảnh: Hoàng Hướng).

Bên cạnh đó, chương trình còn lồng ghép phổ biến quy định pháp luật liên quan đến người điều khiển xe máy điện, xe đạp điện; độ tuổi được phép sử dụng phương tiện và quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Lực lượng chức năng cũng phân tích các nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn ở lứa tuổi học sinh như thiếu quan sát, đi sai làn đường, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Sau phần hướng dẫn, học sinh tham gia làm bài kiểm tra lý thuyết và thực hành kỹ năng lái xe, qua đó củng cố kiến thức và nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

Nhiều học sinh tỏ ra hào hứng khi được trực tiếp thực hành chạy vòng số 8, vượt chướng ngại vật, di chuyển qua đường gồ ghề,... như một kỳ sát hạch thực tế, qua đó hiểu rõ hơn về kỹ năng phanh an toàn, giữ khoảng cách và quan sát tại các giao lộ đông phương tiện.

Học sinh được thực hành lái xe như một kỳ thi sát hạch thực thụ (Ảnh: Hoàng Hướng).

“Qua buổi hướng dẫn, em được trang bị thêm nhiều kiến thức để tham gia giao thông an toàn. Em thấy nội dung tuyên truyền rất hữu ích, đặc biệt là phần nhận diện điểm mù của xe tải, giúp em hiểu rõ hơn những nguy hiểm khi di chuyển trên đường”, Nguyễn Bảo Thi (học sinh lớp 10, Trường THPT Hưng Phú) bày tỏ.

Trong thời gian tới, PC08 sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tổ chức các buổi tuyên truyền tương tự, qua đó góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong trường học và giảm thiểu tai nạn ở lứa tuổi học sinh.