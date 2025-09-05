Dứt khoát thông qua Luật Đất đai và Quy hoạch sửa đổi, địa phương đang chờ

Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 5/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết phiên họp được tổ chức thành 3 đợt, kéo dài gần 6 ngày với 32 nội dung chính thức và một số nội dung dự phòng.

“Đây là phiên họp quan trọng để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV và triển khai ngay những nhiệm vụ mới, bảo đảm hoàn thành trọn vẹn chương trình công tác của cả nhiệm kỳ”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Hồng Phong).

Theo Chủ tịch Quốc hội, phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp, xem xét 14 dự án luật, trong đó có 7 dự án sửa đổi toàn diện, có phạm vi rộng và tác động lớn.

Các dự án luật, theo Chủ tịch Quốc hội, liên quan trực tiếp đến thể chế kinh tế thị trường, quyền con người, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm thể chế hóa kịp thời những chủ trương định hướng lớn của Đảng sau các nghị quyết Trung ương mới ban hành.

Đáng lưu ý, Chủ tịch Quốc hội cho biết các dự án luật đều sẽ trình Quốc hội thông qua theo quy trình tại một kỳ họp.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan trình chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng, cơ quan thẩm tra phát huy tính phản biện với tinh thần xây dựng, nêu rõ những vấn đề cần xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đề xuất cụ thể hướng xử lý.

Việc thảo luận cần tập trung vào những vấn đề cốt lõi, tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn để luật ban hành đi vào cuộc sống, tạo động lực phát triển đất nước, theo lời Chủ tịch Quốc hội.

Từ kinh nghiệm kỳ họp bất thường thứ 9, kỳ họp thường kỳ thứ 9, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh các cơ quan cần có sự phối hợp từ sớm từ xa, xem đây là công việc chung thay vì coi là việc của bộ này, bộ kia.

Tại kỳ họp Quốc hội cuối nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh “dứt khoát phải thông qua được Luật Đất đai và Luật Quy hoạch sửa đổi” - những nội dung quan trọng đã được trung ương cho ý kiến định hướng.

“Hiện nay các địa phương đang chờ hai luật này trong chỉ đạo quản lý, điều hành. Còn nhiều vấn đề vướng mà Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã thấy, đã chỉ ra. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần tập trung thảo luận kỹ lưỡng”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cùng với việc xem xét các dự án luật, tại phiên họp này, lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trực tiếp quyết định chương trình lập pháp năm 2026 thay vì phải trình Quốc hội quyết định như trước đây.

Việc thay đổi thẩm quyền này, theo Chủ tịch Quốc hội, nhằm đảm bảo chương trình có tính linh hoạt, bám sát thực tiễn. “Chương trình lập pháp năm 2026 cần đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những dự án thật sự cấp thiết, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc triển khai chương trình, nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Song song với công tác tổng kết nhiệm kỳ, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận thông qua các nghị quyết liên tịch và nghị quyết hướng dẫn về hiệp thương, giới thiệu, ứng cử, tiếp xúc cử tri. Chủ tịch Quốc hội lưu ý đây là những văn bản quan trọng đối với công tác bầu cử - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra vào năm tới.

Toàn cảnh phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Hồng Phong).

Chủ tịch Quốc hội đề nghị việc chuẩn bị các nghị quyết phải chặt chẽ, rõ ràng, phù hợp với thực tiễn, đảm bảo để quá trình hiệp thương giới thiệu và lựa chọn đại biểu diễn ra công bằng, minh bạch, đúng pháp luật.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính phủ phải tăng cường phối hợp, phân công trách nhiệm cụ thể, không để xảy ra thiếu sót, góp phần lựa chọn được những đại biểu thật sự tiêu biểu, đại diện xứng đáng cho ý chí nguyện vọng của nhân dân.

Dự kiến kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV sẽ xem xét gần 70 nội dung lớn, trong đó có nhiều dự án luật sửa đổi toàn diện, các nghị quyết quan trọng nhằm kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 70 về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045….