Đường sắt miễn phí vận chuyển hàng cứu trợ đồng bào lũ lụt

Chiều 24/11, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết đơn vị đang tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ của các tổ chức, cá nhân thông qua UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tới các tỉnh Nam Trung Bộ đang chịu thiệt hại nặng do mưa lũ.

Chương trình vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ này đã được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam duy trì trong nhiều ngày qua.

Cụ thể từ ngày 10/10 đến 24/11, VNR đã tổ chức vận chuyển hơn 15.330 kiện hàng thiết yếu đến tay người dân vùng lũ.

Để đảm bảo hàng hóa cứu trợ được vận chuyển nhanh chóng và an toàn, VNR ưu tiên vận chuyển hàng cứu trợ xếp trên các toa xe hành lý nối theo các đoàn tàu khách và tàu hàng chuyên tuyến Bắc - Nam hành trình nhanh.

Các chuyến tàu xuất phát liên tục từ các ga trọng điểm phía Nam như: Ga Sài Gòn, Sóng Thần và các ga phía Bắc như: Ga Hà Nội, Giáp Bát để kịp thời đưa các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc men, quần áo, sách vở và nhu yếu phẩm,... đến người dân vùng thiên tai một cách nhanh nhất.

Hàng cứu trợ sẽ được vận chuyển đến ga gần nhất có tàu chạy để thuận tiện cho các địa phương trong công tác tiếp nhận, xếp dỡ và phân phối hàng hóa, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân vùng bão lũ sớm ổn định cuộc sống.

Đường sắt Việt Nam vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ đến vùng lũ miền Trung (Ảnh: Lê Nhung).

Để bảo đảm việc hỗ trợ được thực hiện đúng hướng, an toàn và hiệu quả nhất, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm gửi hàng hóa cứu trợ thông qua các cơ quan chức năng nói trên, hạn chế di chuyển hàng hóa bằng ô tô tải đường dài trong bối cảnh thời tiết tại khu vực Nam Trung Bộ vẫn diễn biến thất thường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam dự kiến khoảng 26/11, đường sắt khu vực Nam Trung Bộ sẽ được khắc phục xong, thông đường.

Đợt mưa lũ, ngập lụt kéo dài trong những ngày qua tại khu vực Nam Trung Bộ đã gây hư hỏng nặng đường sắt Bắc - Nam. Trong đó, tổng số điểm bị sạt lở, trôi nền đường, treo ray là 61 điểm.

Với tinh thần khẩn trương nước rút đến đâu tập trung nhân lực, thiết bị khắc phục đến đó, đến nay đã thông đường, trả tốc độ được khoảng 50 điểm.

Còn lại khoảng 10 điểm vẫn đang khắc phục thuộc khu gian Đông Tác - Phú Hiệp và Phú Hiệp - Hảo Sơn do ảnh hưởng hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ.

Trong khi chờ khắc phục, thông đường toàn tuyến, đường sắt thực hiện chuyển tải hành khách giữa ga Tuy Hòa và ga Giã đối với các tàu khách, đảm bảo duy trì phục vụ và an toàn cho hành khách trong mọi tình huống.

Cùng với đó ngành đường sắt cũng bãi bỏ và điều chỉnh hành trình nhiều tàu khách. Cụ thể, ngừng chạy các tàu SE5 xuất phát ga Hà Nội ngày 24/11; SE8 và SNT2 xuất phát ga Sài Gòn ngày 24/11; SE21/SE22 xuất phát ga Đà Nẵng và ga Sài Gòn ngày 24/11.

Điều chỉnh hành trình tàu SE4 xuất phát ga Sài Gòn ngày 24/11, ngừng chạy đoạn từ Sài Gòn đến Đà Nẵng. Tàu SE3 xuất phát ga Hà Nội ngày 24/11 sẽ kết thúc hành trình tại ga Đà Nẵng, bãi bỏ đoạn chạy từ Đà Nẵng đến Sài Gòn.

Ngành đường sắt đã phải hủy 44 đoàn tàu khách, hoàn trả hơn 21.000 vé. Hiện nay vẫn còn hai đoàn tàu phải dừng gồm SE1 có 145 người tại ga Diêu Trì và tàu SE8 tại Tháp Chàm có 19 hành khách từ ngày 19/11.

Bộ Xây dựng cho biết đến 16h ngày 24/11, còn 12 vị trí sạt lở gây chia cắt trên các quốc lộ đang được khắc phục, dự kiến thông đường trong vài ngày tới.

Theo Bộ Xây dựng trong sáng 24/11, quốc lộ 1 đã được thông xe toàn tuyến, song còn nhiều điểm ách tắc trên các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý.