Đường hư hỏng vì xây sân bay, cao tốc, Đồng Nai "cầu cứu" Bộ Xây dựng

Sở Xây dựng TP Đồng Nai vừa kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương khắc phục hư hỏng tại các tuyến đường dân sinh phục vụ dự án sân bay Long Thành và dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, quá trình vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng phục vụ 2 dự án đã khiến lưu lượng xe tải lớn tăng đột biến trên địa bàn các xã Phước Thái, Long Phước và phường Long Thành.

Tình trạng này làm nhiều tuyến đường địa phương xuống cấp nặng nề, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đường Bàu Cạn xuống cấp do gánh loạt xe chở vật liệu xây dựng cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành (Ảnh: Hoàng Bình).

Các tuyến đường bị ảnh hưởng nghiêm trọng gồm đường Phước Bình, Bàu Cạn, Bưng Môn, đường Đinh Bộ Lĩnh, đường khai thác đá 3 cùng hệ thống giao thông nội bộ Khu tái định cư Long An.

Bên cạnh hạ tầng đường bộ, hệ thống thoát nước dọc tuyến, mương cống và một số đoạn suối, kênh chưa được nạo vét, khơi thông dẫn đến khả năng tiêu thoát kém, gây ngập úng cục bộ mỗi khi mưa lớn. Ngoài ra, tại một số nút giao và cầu vượt, hệ thống chiếu sáng, lưới chắn bảo vệ cùng các hạng mục an toàn giao thông vẫn chưa được hoàn trả hay lắp đặt bổ sung đầy đủ.

Từ tháng 3 đến tháng 7, Sở Xây dựng Đồng Nai đã nhiều lần đề nghị Ban Quản lý dự án 85 (PMU 85, chủ đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu), Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV, chủ đầu tư sân bay Long Thành) cùng các nhà thầu liên quan xử lý dứt điểm các tồn tại nói trên. Tuy nhiên, công tác khắc phục và hoàn trả hiện trạng vẫn chưa được thực hiện.

UBND phường Long Thành triển khai sửa chữa đường Bưng Môn (Ảnh: Hoàng Bình).

Trước thực trạng này, Sở Xây dựng Đồng Nai kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo PMU 85, ACV và các nhà thầu phối hợp với địa phương rà soát, đánh giá hiện trạng để kịp thời sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường cùng công trình hạ tầng kỹ thuật bị hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Đồng thời, cơ quan này cũng đề nghị khẩn trương nạo vét hệ thống thoát nước trước mùa mưa và bổ sung đầy đủ hệ thống chiếu sáng, biển báo an toàn tại các nút giao, vị trí cầu vượt trên tuyến.

Trước đó, phóng viên Dân trí đã có loạt bài phản ánh tình trạng hư hỏng, xuống cấp trên các tuyến đường Bưng Môn, Bàu Cạn và đường trong Khu tái định cư Long An. Cuối tháng 7, UBND phường Long Thành đã huy động máy móc, sửa chữa tạm thời nền đường Bưng Môn bị hư hỏng.