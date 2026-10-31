Sân bay Long Thành áp dụng "hành trình không giấy tờ" từ ngày đầu khai thác

Ngày 31/10, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, ngay ngày đầu tiên đi vào hoạt động sân bay (24/12), đơn vị sẽ áp dụng mô hình "hành trình không giấy tờ", đồng bộ hóa toàn diện với hệ thống định danh điện tử VNeID và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cụ thể, sân bay Long Thành sẽ áp dụng công nghệ sinh trắc học (Biometrics - nhận diện khuôn mặt). Với hành trình 3 điểm chạm tự động, hành khách được xác thực danh tính qua máy đọc Căn cước công dân (CCCD) gắn chip và camera nhận diện khuôn mặt xuyên suốt 3 chốt chặn cốt lõi là: Quầy làm thủ tục (check-in), khu vực kiểm soát an ninh và cổng lên máy bay (boarding).

Công nghệ sinh trắc học, nhận diện khuôn mặt giúp hành khách không cần cầm theo giấy tờ ở khu vực cổng an ninh và cổng lên máy bay (Ảnh: Hoàng Bình).

Cùng với đó, hệ thống cổng tự động (Auto-gate), nhà ga được trang bị 12 làn kiểm soát an ninh tự động hoàn toàn bằng sinh trắc học. Quy trình quét khuôn mặt (hoặc mống mắt) để đối chiếu dữ liệu diễn ra chỉ trong vài giây, loại bỏ hoàn toàn thao tác xuất trình vé và giấy tờ thủ công nhiều lần.

Đối với hành lý, sân bay Long Thành được đầu tư hệ thống xử lý hành lý tự động tốc độ cao (BHS). Hệ thống BHS tại sân bay Long Thành sở hữu quy mô khổng lồ với tổng chiều dài băng chuyền 24km, được thiết kế để kết nối trực tiếp với hạ tầng nhà ga thông minh.

Khác biệt với các băng tải truyền thống, sân bay Long Thành ứng dụng công nghệ ICS tiên tiến. Mỗi kiện hành lý được đặt trên một khay hoạt động độc lập và có gắn chip theo dõi. Công nghệ này cho phép di chuyển hành lý ở tốc độ rất cao, định tuyến chính xác tuyệt đối, triệt tiêu ma sát và hạn chế tối đa tình trạng kẹt, rách hoặc thất lạc.

Khu vực quầy làm thủ tục tự động tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành (Ảnh: Hoàng Bình).

Hệ thống tích hợp 28 máy soi chiếu công nghệ CT thế hệ mới, cùng 28 bộ phân loại. Máy quét CT cung cấp hình ảnh 3D chi tiết lớp cắt bên trong hành lý, tự động phát hiện chất nổ hoặc vật cấm với tốc độ cao mà không yêu cầu hành khách tháo dỡ vật dụng ra khỏi va-li.

Hệ thống xử lý hành lý tự động tốc độ cao kết hợp cùng sinh trắc học cho phép hành khách tự thao tác cân, in dán thẻ và đẩy hành lý vào hệ thống mà không cần nhân viên hỗ trợ tại quầy.

Trước đó, ACV vừa có văn bản gửi UBND TP Đồng Nai về thông báo thời gian đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) vào khai thác từ 0h ngày 24/12.

Máy soi chiếu hiện đại được áp dụng tại sân bay Long Thành (Ảnh: Hoàng Bình).

Sân bay Long Thành (TP Đồng Nai) là dự án trọng điểm quốc gia với tổng mức đầu tư khoảng 5 tỷ USD. Sân bay có diện tích 5.364ha, công suất 100 triệu hành khách/năm và được định hướng trở thành sân bay lớn nhất Việt Nam. Dự án được chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2021-2025), giai đoạn 2 (2025-2030) và giai đoạn 3 (2035-2040).