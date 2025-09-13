Đường đi vào thôn Làng Nủ bị sạt lở do mưa lũ

Ngày 13/9, UBND xã Phúc Khánh (tỉnh Lào Cai) cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn trong đêm qua và rạng sáng nay, trên địa bàn xã đã xảy ra tình trạng nước sông Chảy dâng cao, một số đoạn đường xuất hiện sạt lở, ngập úng.

Cụ thể, sáng nay tại quốc lộ 70, taluy dương một số tuyến đường đi các thôn bản bị sạt lở, bùn đất phủ kín, gây trơn trượt, người dân đi lại khó khăn.

Mưa lũ khiến nước sông suối dâng cao (Ảnh: UBND xã Phúc Khánh).

Ngoài ra, đường đi vào thôn Làng Nủ tại một số vị trí có xuất hiện sạt lở nhỏ, bùn đất kèm theo nước chảy qua mặt đường. Một số diện tích hoa màu ven sông bị ngập tạm thời.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện cơ giới để khắc phục, tình hình đang dần ổn định.

UBND xã Phúc Khánh đề nghị người dân đi lại thận trọng, hạn chế sử dụng xe máy, hạn chế di chuyển qua những khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở khi trời còn mưa lớn để đảm bảo an toàn. Nâng cao cảnh giác và thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời ứng phó, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Mưa lớn, sạt lở taluy dương khiến đường đi vào Làng Nủ gặp khó khăn (Ảnh: UBND xã Phúc Khánh).

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh cho biết, chiều nay thời tiết mưa đã tạnh tuy nhiên vẫn còn một số điểm sạt lở ở đường liên thôn.

Cách đây 1 năm, trong trận bão Yagi hồi tháng 9/2024 và mưa lũ sau bão, tỉnh Lào Cai là một trong những địa phương hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất với hơn 200 người chết và mất tích, hàng trăm người bị thương, thiệt hại kinh tế trên 13.000 tỷ đồng.

Trong đó tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh đã xảy ra trận lũ quét thảm khốc cuốn đi 40 nóc nhà cùng 67 sinh mạng.