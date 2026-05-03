Cửa ngõ TPHCM thông thoáng ngày cuối nghỉ lễ

Ngày 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, giao thông tại TPHCM và các cửa ngõ ra vào thành phố ghi nhận tình hình khá thông thoáng, dù lượng phương tiện đổ về tăng cao. Tuy nhiên, một số điểm nóng như khu vực bến xe, phà Cát Lái vẫn xảy ra ùn ứ cục bộ.

Vào lúc 17h, khu vực nút giao Bình Thuận ghi nhận giao thông thông thoáng, các phương tiện di chuyển dễ dàng (Ảnh: Bảo Quyên).

Càng về chiều tối, lượng phương tiện đổ về TPHCM tăng dần, tuy nhiên chỉ xảy ra ùn ứ cục bộ tại một số đoạn (Ảnh: Bảo Quyên).

Ông Trần Bình, một người dân từ Đồng Tháp lên TPHCM, chia sẻ: "Tôi đi từ Đồng Tháp lên TPHCM lúc 13h. Quãng đường di chuyển dài dưới thời tiết nắng nóng khiến cả hai vợ chồng đều mệt mỏi. Tuy vậy, việc đi lại khá thuận lợi, không gặp tình trạng kẹt xe" (Ảnh: Bảo Quyên).

Lực lượng CSGT đã được tăng cường điều tiết tại các giao lộ trên quốc lộ 1 hướng về trung tâm TPHCM. Đèn giao thông được xả liên tục nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc (Ảnh: Bảo Quyên).

Đến 18h, khu vực phía trước bến xe miền Tây xảy ra ùn ứ nhẹ do lượng phương tiện ra vào liên tục (Ảnh: Bảo Quyên).

Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết, trong ngày 3/5, bến xe đã phục vụ 2.100 chuyến xe, đưa đón gần 36.000 hành khách, tăng gần 2.000 hành khách so với cùng kỳ năm 2025 (Ảnh: Bảo Quyên).

Tại khu vực phà Cát Lái, phóng viên Dân trí ghi nhận có thời điểm đông đúc phương tiện vào chiều 3/5 (Ảnh: Nam Anh).

Lực lượng nhân viên phà Cát Lái tích cực bán vé và điều tiết phương tiện. Theo chia sẻ của nhân viên, số lượng phà và nhân viên đã được tăng cường để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong kỳ nghỉ lễ (Ảnh: Nam Anh).

Khoảng 17h, lưu lượng phương tiện đổ về phà Cát Lái tăng cao, một số người dân sinh sống hai bên đường đã mang nước ra bán cho dòng người trở lại thành phố (Ảnh: Nam Anh).

Nhiều em bé tỏ vẻ mệt mỏi sau quãng đường di chuyển dài (Ảnh: Nam Anh).

Người dân với đồ đạc lỉnh kỉnh trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (Ảnh: Nam Anh, Bảo Quyên).

Đến khoảng 18h, lượng phương tiện đổ về phà Cát Lái đã giảm bớt, không còn tình trạng quá tải, ùn tắc (Ảnh: Nam Anh).

Tại đoạn cuối của cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, giao thông thông thoáng, dòng xe di chuyển liên tục, không xảy ra ùn ứ (Ảnh: Khoa Nguyễn)

Đoạn cao tốc giao với nút giao Vành Đai 2 cũng thông thoáng, xe cộ di chuyển thuận lợi (Ảnh: Khoa Nguyễn)

Nút giao An Phú và đường dẫn cao tốc duy trì trạng thái ổn định, không có kẹt xe kéo dài (Ảnh: Khoa Nguyễn)