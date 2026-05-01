Thông xe nhánh cầu vượt N3 của nút giao lớn nhất TPHCM

Trưa 1/5, TPHCM đã chính thức thông xe nhánh cầu vượt N3 và nhánh phải cầu Giồng Ông Tố, thuộc dự án nút giao An Phú (phường Bình Trưng, TPHCM). Sự kiện này được kỳ vọng sẽ góp phần đáng kể vào việc giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Đông thành phố, đặc biệt trong bối cảnh cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5.

Hai hạng mục mới này đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối đường Mai Chí Thọ với Đồng Văn Cống, tạo ra một luồng giao thông thông suốt hơn cho khu vực.

Đúng 11h, rào chắn tại lối vào nhánh cầu vượt N3 đã được tháo dỡ, mở đường cho những phương tiện đầu tiên lưu thông.

Dòng xe đầu tiên đã bắt đầu di chuyển trên nhánh cầu vượt N3, đánh dấu một bước tiến mới trong việc cải thiện hạ tầng giao thông khu vực.

Nhánh cầu vượt N3 với thiết kế uốn cong mềm mại qua giao lộ Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống, không chỉ giải quyết vấn đề giao thông mà còn tạo điểm nhấn kiến trúc hiện đại cho cửa ngõ phía Đông TPHCM.

Cầu vượt N3 có chiều rộng khoảng 10m với 2 làn xe, dài gần 500m và vận tốc thiết kế 50km/h. Công trình được khởi công vào ngày 19/2/2024 với tổng kinh phí 124,171 tỷ đồng, là một phần của gói thầu XL-10 (thi công cầu vượt N3 và N4).

Đây là hạng mục thứ tư được hoàn thành trong dự án nút giao An Phú, sau hầm chui HC1-01, cầu vượt N2 và hầm chui HC1-02. Việc hoàn thiện từng bước các hạng mục này đang góp phần hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông phía Đông TPHCM, đặc biệt trên trục kết nối cảng Cát Lái và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Hữu Tâm, Phó Ban điều hành dự án 2 (Ban Giao thông), cho biết dự án nút giao An Phú đã đạt khoảng 80% tiến độ. Các nhà thầu đang tiếp tục đẩy nhanh thi công nhánh cầu N4 và N1.1, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/6. Riêng nhánh cầu hướng từ đường Lương Định Của đi cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ hoàn thành sau 7 tháng kể từ khi có mặt bằng.

Việc thông xe nhánh cầu vượt N3 và cầu nhánh phải Giồng Ông Tố được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể tình trạng ùn tắc tại nút giao An Phú, một điểm nóng giao thông trong nhiều năm qua, đặc biệt trên các tuyến đường Mai Chí Thọ và Đồng Văn Cống.

Mặc dù là ngày nghỉ lễ, phóng viên Dân trí ghi nhận công nhân vẫn miệt mài thi công tại các hạng mục khác của công trình, thể hiện sự quyết tâm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Dự án xây dựng nút giao An Phú, khởi công cuối năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, có quy mô 3 tầng. Công trình này đóng vai trò chiến lược trong việc kết nối các trục giao thông huyết mạch như cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ và các tuyến đường trọng điểm Lương Định Của, Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống.

Khi hoàn thành, nút giao An Phú được kỳ vọng sẽ trở thành nút giao thông lớn và hiện đại nhất TPHCM, góp phần giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc, đặc biệt trên tuyến cao tốc và đường Mai Chí Thọ về cảng Cát Lái, mang lại diện mạo mới cho hạ tầng giao thông đô thị.

Vị trí nút giao An Phú trên bản đồ (Ảnh: Google Maps).