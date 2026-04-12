Đường bị xe chở đất, đá "phá nát", dự kiến chi 235 tỷ đồng nâng cấp

Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế, cho biết dự án nâng cấp tỉnh lộ 16 (nối phường Hương Trà với xã Bình Điền) đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Hội đồng nhân dân thành phố Huế cũng đã thông qua nguồn vốn.

Các đơn vị liên quan đang lập dự án chi tiết để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Tổng số vốn dự kiến bố trí cho việc nâng cấp tỉnh lộ 16 là 235 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 là 200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương cấp.

Xe chở vật liệu từ mỏ đá Hương Bình đi qua tuyến tỉnh lộ 16 gây bụi mù mịt (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Huế, trong giai đoạn 1 dự án sẽ tập trung nâng cấp mặt đường vốn đã xuống cấp nghiêm trọng, các hạng mục khác sẽ đầu tư ở giai đoạn sau. Dự án có tổng chiều dài hơn 20km, điểm đầu tại phường Hương Trà và kết thúc tại điểm giao nhau với quốc lộ 49, thuộc xã Bình Điền.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong nhiều năm qua, người dân địa phương thường xuyên phản ánh về tình trạng xuống cấp của tuyến tỉnh lộ 16. Do trên tuyến đường nhiều nhà máy, mỏ vật liệu, trạm sản xuất bê tông nhựa, bê tông xi măng nên lưu lượng xe lưu thông cao.

Đặc biệt, đoạn từ cầu vượt cao tốc Cam Lộ - La Sơn đến km11 bị hư hỏng nghiêm trọng, lớp bê tông nhựa thảm mặt đường đã bị bong tróc toàn bộ. Đơn vị quản lý tuyến đường thường sử dụng đá dăm để sửa chữa khẩn cấp dẫn đến tình trạng nắng bụi, mưa lầy lội, trơn trượt.

Người đi xe máy khổ sở khi bị kẹp giữa những phương tiện chở đất, đá có trọng tải lớn (Ảnh: Vi Thảo).

Một người dân sống cạnh tỉnh lộ 16 cho biết gia đình ông thường xuyên phải lấy bạt che chắn kín trước nhà để hạn chế bụi bay vào bên trong. Thời điểm xe chở đất, đá vật liệu chạy nhiều, người dân không dám mở cửa nhà.

“Mỗi khi những chiếc xe đầu kéo chạy qua là bụi đỏ bay mù mịt, không thấy rõ đường. Người chạy xe máy buộc phải dừng lại để chờ phương tiện cỡ lớn đi xa rồi mới tiếp tục hành trình được. Đây chả khác gì cung đường cùng khổ”, ông Lê Văn Tuấn, một người thường xuyên đi qua tỉnh lộ 16 bức xúc.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Huế cho biết năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) đã thông qua nghị quyết phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 16 với chiều dài toàn tuyến hơn 20km, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 396 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

Đây là một công trình hạ tầng trọng điểm, hứa hẹn giải quyết dứt điểm tình trạng hư hỏng, xuống cấp, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực Hương Trà - Bình Điền. Tuy nhiên, do không bố trí được vốn nên đến nay dự án phải tạm dừng.

Trên tỉnh lộ 16, thành phố Huế đang xây dựng khu xử lý rác thải trọng điểm với vốn đầu tư hơn 86 tỷ đồng nên việc nâng cấp tuyến đường là cấp thiết (Ảnh: Vi Thảo).

Trên cơ sở dự án đã phê duyệt, UBND thành phố Huế đã điều chỉnh để trình cấp có thẩm quyền thông qua và triển khai trong giai đoạn 2026-2031.

Trước đó, thành phố Huế cũng đã đề xuất Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) xem xét nâng cấp tỉnh lộ 16 thành quốc lộ để có nguồn vốn lớn hơn phục vụ sửa chữa, nâng cấp. Thế nhưng, đề xuất này chưa được chấp thuận.

Theo ông Lê Công Diễn, sau khi Luật Đường bộ năm 2024 có hiệu lực, nhiều tuyến quốc lộ được phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp tỉnh quản lý, khai thác, việc tỉnh lộ 16 có được nâng cấp lên quốc lộ hay không cũng không còn quá quan trọng.