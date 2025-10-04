Được tiếp thêm năng lượng, bão Matmo liên tục tăng cấp

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 19h ngày 3/10, bão Matmo (bão số 11) trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Trong 24 giờ tới bão Matmo được tiếp thêm năng lượng từ bề mặt biển ấm với nền nhiệt khoảng 29 độ C nên liên tục tăng cấp.

Đến 19h ngày 4/10, bão số 11 trên khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 350km về phía Đông Đông Nam với cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Sau đó do ma sát với địa hình của đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam, bão Matmo có phần giảm cấp.

Lúc 19h ngày 5/10, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 200km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14, tốc độ 20-25 km/h.

Dự báo đến rạng sáng 6/10, bão số 11 sẽ đi vào đất liền Quảng Ninh với cường độ cấp 9-10 và sau đó suy yếu dần.

Hướng di chuyển của bão Matmo (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của bão số 11, khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An có mưa lớn, thời gian mưa kéo dài từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Trọng tâm mưa là vùng núi và trung du Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Với lượng mưa lớn, cục bộ cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo một đợt lũ kéo dài từ ngày 6 đến 9/10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An.

Hoàn lưu bão Matmo cũng sẽ gây mưa lớn cho Hà Nội với lượng mưa phổ biến 100-200mm, thời gian mưa tập trung vào rạng sáng 6/10, và kéo dài đến sáng hôm sau 7/10.

Về diễn biến thời tiết ngày 4/10, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 4/10, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.