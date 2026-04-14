Lợi thế du lịch tâm linh mở hướng hút khách cho Tây Ninh

Ngày 14/4, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) tổ chức Hội nghị Vùng Việt Nam với chủ đề xu hướng du lịch thể thao, du lịch chăm sóc sức khỏe dựa trên lợi thế đặc thù địa phương. Hội nghị thu hút hơn 160 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết, địa phương vinh dự đăng cai sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với phát triển du lịch tỉnh mà còn góp phần tăng cường liên kết, hợp tác giữa các địa phương trong nước với đối tác quốc tế trong bối cảnh hội nhập.

Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: An Huy).

Theo ông Hòa, Tây Ninh có diện tích hơn 8.436km2, dân số trên 3,2 triệu người, đường biên giới dài hơn 368km giáp Campuchia. Quy mô nền kinh tế năm 2025 đạt hơn 13,5 tỷ USD.

Với vị trí cửa ngõ giao thương kết nối Campuchia và tiểu vùng Mekong, cùng hệ thống tài nguyên du lịch đa dạng, Tây Ninh định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với các trụ cột tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, bảo tồn giá trị văn hóa và mở rộng hợp tác quốc tế.

Hội nghị tập trung vào xu hướng du lịch thể thao và chăm sóc sức khỏe – những lĩnh vực được đánh giá có nhiều tiềm năng tại Tây Ninh, bên cạnh các sản phẩm đặc trưng như du lịch tâm linh núi Bà Đen, du lịch sinh thái, nông nghiệp và MICE (hội họp, khen thưởng, hội nghị, triển lãm).

Tại hội nghị, nhiều đại biểu nhận định Tây Ninh có lợi thế phát triển du lịch tâm linh và “chữa lành” với các điểm đến như núi Bà Đen, Tòa Thánh. Nếu khai thác hiệu quả, địa phương có thể thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước, thay vì để dòng khách dịch chuyển sang các thị trường như Thái Lan.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (giữa), và một số lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị (Ảnh: An Huy).

Đại diện một doanh nghiệp đầu tư sân golf tại Tây Ninh cũng đề xuất kết hợp các loại hình du lịch tâm linh - nghỉ dưỡng - thể thao để nâng cao sức hút. Theo gợi ý, du khách có thể trải nghiệm chơi golf, thưởng thức đặc sản địa phương vào buổi sáng, sau đó tham quan, ngắm cảnh bằng cáp treo tại núi Bà Đen vào chiều và tối.

Từ các tham luận, nhiều giải pháp liên kết vùng được đề xuất như xây dựng chuỗi tour liên tỉnh Đông Nam Bộ - Tây Nam Bộ; kết nối du lịch xuyên biên giới Việt Nam - Campuchia; đẩy mạnh chuyển đổi số, hình thành nền tảng quảng bá chung; chia sẻ dữ liệu và phối hợp xúc tiến thị trường quốc tế.

Từ nền tảng hợp tác này, du lịch Tây Ninh được kỳ vọng tạo đột phá, đóng góp tích cực vào tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ và từng bước mở rộng thị trường quốc tế.