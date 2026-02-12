Dựng cây nêu đón Tết, 3 thanh niên bị điện giật ngã gục xuống đất

Ba thanh niên tại xã Diễn Châu gặp tai nạn điện giật khi đang dựng cây nêu tại sân nhà vào chiều 12/2. Thời điểm xảy ra sự việc, người dân nghe tiếng động mạnh nên chạy ra kiểm tra và phát hiện cả 3 thanh niên đã ngã gục trên nền đất.

Hiện trường vụ điện giật khi dựng cây nêu (Ảnh: D. Châu).

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Diễn Châu, xác nhận vụ việc và cho biết các nạn nhân đã được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Hiện sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do khu vực dựng cây nêu có đường điện cao thế chạy phía trên. Cây nêu có thể đã chạm vào dây điện dẫn tới tai nạn đáng tiếc.

Đây không phải trường hợp tai nạn điện giật đầu tiên liên quan đến việc dựng cây nêu ngày Tết ở Nghệ An. Trước đó ngày 1/2, tại xã Nhân Hòa cũng đã xảy ra một vụ tai nạn tương tự khiến 2 vợ chồng bị thương.

Trong vụ việc tại Nhân Hòa, người vợ bị bỏng điện độ 3-5 ở vùng ngực, vai trái và cẳng tay, phải chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An điều trị. Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh táo nhưng đối mặt với nguy cơ phải cắt cụt chi. Người chồng may mắn chỉ bị thương nhẹ và đã xuất viện.