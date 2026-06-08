Đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển thực chất, hiệu quả hơn

Ngày 8/6, sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã tiến hành hội đàm tại trụ sở Chính phủ.

Tại hội đàm, hai lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Campuchia thời gian qua. Tin cậy chính trị được tăng cường; hợp tác quốc phòng - an ninh là trụ cột; hợp tác thương mại - đầu tư và du lịch là điểm sáng với tổng kim ngạch thương mại trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 5 tỷ USD, tăng 9,6%, so với cùng kỳ năm 2025.

Việt Nam đón gần 400.000 lượt khách Campuchia trong 4 tháng đầu năm 2026, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm 2025; công tác biên giới có nhiều tiến triển; hợp tác giáo dục, văn hóa - xã hội, giao lưu nhân dân được đẩy mạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chụp ảnh chung (Ảnh: Mạnh Quân).

Hai bên tích cực triển khai các thỏa thuận hợp tác, tổ chức nhiều chương trình trao đổi, hỗ trợ, giao lưu hữu nghị, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân hai nước.

Trên tinh thần chuyển biến thực chất từ “tình nghĩa truyền thống” thành “động lực phát triển” và đưa “gần gũi lịch sử” thành “gần gũi chiến lược”, hai bên trao đổi về phương hướng lớn nhằm thúc đẩy kết nối Việt Nam - Campuchia trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí không ngừng củng cố nền tảng tin cậy chính trị, hợp tác an ninh, quốc phòng chặt chẽ, tái khẳng định thực hiện nhất quán nguyên tắc không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá, đe dọa an ninh, lợi ích của nước kia; tăng cường kết nối hai nền kinh tế; đẩy mạnh kết nối văn hóa, giáo dục và du lịch.

Hai bên cũng thống nhất nhiều nội dung về kết nối cơ sở hạ tầng, kết nối biên giới, cửa khẩu, nhất trí thúc đẩy kết nối cao tốc THCM/Mộc Bài - Bavet/Phnom Penh, nghiên cứu mở rộng các đường bay kết nối Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào - Campuchia, nghiên cứu xây dựng đặc khu kinh tế, khu kinh tế xuyên biên giới.

Hai bên nhất trí tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại hội đàm, Thủ tướng Hun Manet hoàn toàn nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng về tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, nhu cầu, như chế biến hàng nông sản, nuôi trồng thủy sản, năng lượng sạch, nguyên vật liệu xây dựng, logistics.

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ láng giềng gắn bó, tốt đẹp giữa hai nước.

Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức thành công kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2027 (24/6/1967-24/6/2027) với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa; tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tạo điều kiện cho người gốc Việt tại Campuchia ổn định cuộc sống.

Hai Thủ tướng nhất trí giao các bộ, ngành, cơ quan liên quan hai nước xây dựng kế hoạch, biện pháp cùng lộ trình cụ thể để cụ thể hoá những nội dung hai bên đã thống nhất tại hội đàm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, ASEAN và Liên Hợp Quốc; duy trì trao đổi, tham vấn về các vấn đề chiến lược cùng quan tâm.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí phối hợp với các nước ASEAN củng cố đoàn kết, tự cường, thúc đẩy giải quyết hoà bình các vấn đề khác biệt, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trên cơ sở bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN, góp phần duy trì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

​Kết thúc hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao văn kiện Kế hoạch Hợp tác trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin Campuchia.