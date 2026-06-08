Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng 3 Phu nhân Thủ tướng các nước ASEAN thăm Văn Miếu

Sáng 8/6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 của Đoàn đại biểu cấp cao các nước Lào, Campuchia và Thái Lan, bà Đào Thị Bích Thủy, Phu nhân Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cùng bà Vandara Siphandone, Phu nhân Thủ tướng Lào; bà Pich Chamony, Phu nhân Thủ tướng Campuchia và bà Thananon Niramit, Phu nhân Thủ tướng Thái Lan đến thăm và có các hoạt động tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, bày tỏ vui mừng khi gặp Phu nhân các Thủ tướng Lào, Campuchia và Thái Lan, Phu nhân Đào Thị Bích Thủy tin tưởng hoạt động lần này không chỉ là cơ hội để cùng tìm hiểu thêm về đất nước, con người và văn hóa của nhau mà còn góp phần vun đắp tình hữu nghị, sự gắn bó và tin cậy giữa nhân dân các nước.

Trong chương trình, các Phu nhân cùng Đoàn đã thăm và nghe giới thiệu khái quát về lịch sử, không gian, kiến trúc và các giá trị tiêu biểu của khu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi được xem là cái nôi của nền giáo dục nước nhà và là biểu tượng cho truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam suốt gần một nghìn năm qua.

Các Phu nhân cùng Đoàn đã được nghe giới thiệu về không gian sắp đặt nghệ thuật "Vườn Trạng Nguyên", được tạo nên từ chất liệu thủ công truyền thống như tre, giấy dó, nón là và mây tre đan; nơi quá khứ và hiện tại được giao thoa, tạo nên những dòng chảy văn hóa mới, biến di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở thành điểm hẹn gắn kết của mọi thế hệ yêu mến lịch sử và văn hóa dân tộc.

Tiếp nối những câu chuyện văn hóa tại triển lãm, các Phu nhân đã giao lưu cùng nghệ nhân và trực tiếp trải nghiệm một số hoạt động thủ công truyền thống như vẽ họa tiết trên nón lá, thêu tay, xem dệt lụa.

Những trải nghiệm gần gũi này giúp các vị khách nước ngoài cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của nghề truyền thống, sự khéo léo của người Việt và sức sống của các giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Trước khi kết thúc chương trình, Phu nhân Thủ tướng các nước Lào, Campuchia, Thái Lan bày tỏ vui mừng và trân trọng cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, chu đáo, rất tình cảm và chân tình của Phu nhân Thủ tướng Chính phủ Việt Nam dành cho Đoàn Phu nhân các nước.

Phu nhân Đào Thị Bích Thủy hy vọng những tình cảm tốt đẹp được vun đắp từ những cuộc gặp gỡ chân thành như hôm nay sẽ góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường kết nối văn hóa và tạo nền tảng thuận lợi cho quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

Ảnh: Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao