Chỉ đạo của Chính phủ liên quan tăng giá điện và dịch vụ y tế, giáo dục

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Chính phủ đề cập trong Nghị quyết số 148 phiên họp thường kỳ tháng 5 vừa ban hành.

Trong nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu từng bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nước bám sát mục tiêu, yêu cầu, kịch bản điều hành tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2026, xác định dư địa tăng trưởng để tập trung thúc đẩy, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.

Cùng với yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, Chính phủ chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn để phát triển an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả thị trường vốn, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và các kênh huy động vốn trung, dài hạn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đồng thời, Chính phủ yêu cầu quản lý hiệu quả giá cả, thị trường, sử dụng linh hoạt các công cụ quản lý, điều tiết sản xuất, điều hành giá theo quy định pháp luật và cơ chế thị trường để bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định giá cả.

Đặc biệt, Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng việc điều chỉnh giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý, trong đó có giá điện, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ giáo dục, hạn chế tác động cộng hưởng lên CPI, bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Mặt khác, Chính phủ lưu ý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về giá, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng và tăng giá bất hợp lý.

Cùng với đó, các bộ ngành, địa phương cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tăng quy mô thu ngân sách Nhà nước ở Trung ương và địa phương, mở rộng cơ sở thu, chống thất thu, nhất là thu từ hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, dịch vụ xuyên biên giới, chống chuyển giá, trốn thuế, gian lận thuế.

Với các bộ, cơ quan, địa phương, nhất là nơi có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước, Chính phủ yêu cầu quyết liệt tăng tốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, trong đó có người đứng đầu.

Song song với đó, theo Chính phủ, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải như dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc và các dự án hạ tầng chiến lược khác.

Yêu cầu được Chính phủ quán triệt là bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển nhà ở theo mô hình mới, phù hợp với Hiến pháp, chủ trương, đường lối của Đảng và nhu cầu của nhân dân.

Một nội dung quan trọng khác, theo Chính phủ, là thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, nhất là trong các tháng cao điểm nắng nóng và mùa khô năm 2026. “Tuyệt đối không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống”, nghị quyết của Chính phủ nêu rõ.

Về công tác hoàn thiện thể chế, Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan khẩn trương rà soát tiến độ xây dựng các dự án luật, nghị quyết được giao chủ trì soạn thảo và đề xuất những dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp không thường lệ (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8).