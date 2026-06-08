Chủ tịch Hà Nội: Tương lai của ASEAN được kiến tạo từ các thành phố

Chiều 8/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN với chủ đề “Thúc đẩy tương lai từ các thành phố thông minh, bền vững và kết nối”. Sự kiện do Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội đồng chủ trì tổ chức, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10/6.

Hà Nội luôn lấy người dân là trung tâm

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết sự kiện là diễn đàn để các đô thị cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi sáng kiến và xây dựng các mô hình hợp tác mới nhằm giải quyết những thách thức chung, đồng thời khai thác hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kỷ nguyên số.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: CTV).

Theo ông Thắng, Hà Nội đang thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản trị đô thị, cung cấp dịch vụ công thuận tiện hơn và tạo môi trường phát triển tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

"Hà Nội luôn lấy người dân là trung tâm, là chủ thể và là đối tượng thụ hưởng của mọi chính sách phát triển đô thị. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng mà các thành phố ASEAN cùng chia sẻ và hướng tới", ông Thắng nêu rõ.

Bày tỏ tin tưởng tương lai của ASEAN sẽ được kiến tạo từ chính các thành phố - nơi hội tụ nguồn lực, tri thức, công nghệ và khát vọng đổi mới, Chủ tịch Hà Nội cho rằng việc tăng cường kết nối giữa các đô thị ASEAN, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân là yếu tố then chốt để tạo nên sức mạnh chung cho toàn khu vực.

Hà Nội cam kết tiếp tục là đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm trong các cơ chế hợp tác của ASEAN với mong muốn cùng các thành phố trong khu vực xây dựng một mạng lưới đô thị ASEAN ngày càng gắn kết, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực, theo ông Thắng.

Xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự cường, bền vững và lấy người dân làm trung tâm

Hoan nghênh sáng kiến tổ chức Hội nghị của thành phố Hà Nội và Bộ Ngoại giao Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết Diễn đàn Tương lai ASEAN nằm trong nỗ lực bảo đảm sự tham gia tích cực, bao trùm, bền vững của tất cả các thành phần trong xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại hội nghị (Ảnh: CTV).

Phó Thủ tướng nhấn mạnh từ thực tiễn phát triển đô thị, Việt Nam nhận thấy rằng chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và liên kết khu vực không phải là những mục tiêu tách rời, mà là những trụ cột bổ trợ lẫn nhau nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tăng cường khả năng chống chịu trước những thách thức của tương lai.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng với tinh thần hợp tác và trách nhiệm chung, các thành phố ASEAN sẽ tiếp tục tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau kiến tạo những động lực phát triển mới, đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự cường, bền vững và lấy người dân làm trung tâm.

“Tinh thần đó cần lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa bắt đầu từ TP Hà Nội hôm nay”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Đại diện các thành phố ASEAN tham dự hội nghị (Ảnh: CTV).

Tại hội nghị, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết thành phố thông minh không chỉ là việc ứng dụng công nghệ hiện đại mà trước hết phải là mô hình phát triển lấy con người làm trung tâm.

Theo ông, công nghệ và đổi mới sáng tạo cần được sử dụng như công cụ để giải quyết các thách thức đô thị như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, bất bình đẳng xã hội và tác động của biến đổi khí hậu, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững và bao trùm.

Tổng Thư ký ASEAN nhấn mạnh phát triển đô thị thông minh và bền vững cũng là một trong những trọng tâm của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ông cho rằng ASEAN cần đẩy mạnh hợp tác trên ba phương diện.

Thứ nhất là tăng cường các cơ chế hợp tác đa cấp, mở rộng kết nối số giữa đô thị và nông thôn, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và huy động nguồn lực đầu tư.

Thứ hai là lồng ghép khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu vào mọi dự án phát triển đô thị, thúc đẩy hạ tầng xanh và các giải pháp dựa vào thiên nhiên.

Thứ ba là tôn trọng sự khác biệt của từng địa phương, xây dựng các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm hiệu quả và tính bền vững lâu dài.