Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Chiều 7/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam.

Tham dự Lễ đón có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn; Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Nguyễn Minh Tâm; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định.

Các cháu thanh thiếu niên, thiếu nhi thủ đô vẫy cờ hai nước chào đón Thủ tướng Sonexay Siphandone và Đoàn cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chụp ảnh chung (Ảnh: Mạnh Quân).

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố và phát triển thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Hai nước luôn dành sự coi trọng đặc biệt, ưu tiên cao nhất cho nhau trong chính sách đối ngoại của mình.

Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng có mặt tại thảm đỏ, nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Sonexay Siphandone dẫn đầu Đoàn cấp cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam. Đại diện thiếu nhi thủ đô tiến tới trao tặng Thủ tướng Sonexay Siphandone bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sonexay Siphandone bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở Chính phủ. Sau khi nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, hai Thủ tướng bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam; giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5/9/1962, quan hệ hai nước luôn gắn bó bền chặt, khẳng định tình đoàn kết đặc biệt trước sau như một, hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (Ảnh: Mạnh Quân).

Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện” vào tháng 2/2019 là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử quan trọng, tạo bước đột phá mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Đến tháng 12/2025, trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí làm sâu sắc nội hàm, nâng quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm cao mới là "Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược", thể hiện tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì phát triển bền vững, tự cường, thịnh vượng chung của hai dân tộc. Đây là sự khẳng định tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài, vì mục tiêu phát triển bền vững, tự cường, thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Hai bên duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, nhất là Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, các cơ chế hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và tiếp xúc cấp cao thường xuyên. Trên các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế, hai nước Việt Nam - Lào luôn phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau, đặc biệt trong ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong…

Bên cạnh hợp tác chính trị - ngoại giao, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước có nhiều bước phát triển. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều dự án của doanh nghiệp Việt Nam đã trở thành những mô hình hợp tác thành công, góp phần tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy chuyển giao công nghệ tại Lào.

Hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục được mở rộng, là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam - Lào, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước. Hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như kết nối giao thông, giáo dục - đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân, du lịch... đều ghi nhận những kết quả tích cực.

Trên nền tảng quan hệ Việt Nam - Lào phát triển tốt đẹp, chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba của Thủ tướng Sonexay Siphandone có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước rà soát toàn diện việc triển khai các thỏa thuận đạt được trong thời gian qua.

Điểm nổi bật của giai đoạn hiện nay là hai bên không chỉ thúc đẩy hợp tác theo chiều rộng mà đang tập trung nâng cao chất lượng hợp tác theo chiều sâu, gắn kết chặt chẽ hơn lợi ích chiến lược của hai nước. Nội hàm “gắn kết chiến lược” đang từng bước được cụ thể hóa trên các lĩnh vực then chốt như kết nối hạ tầng chiến lược, liên kết kinh tế, hợp tác năng lượng, chuyển đổi số, tài chính - tiền tệ, đào tạo nguồn nhân lực và phối hợp tại các cơ chế đa phương.

Việc Thủ tướng Sonexay Siphandone tham dự 2 trong 3 kỳ Diễn đàn Tương lai ASEAN tiếp tục thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Lào đối với sáng kiến do Việt Nam khởi xướng nhằm thúc đẩy đối thoại chiến lược về tương lai ASEAN.

Sau Lễ đón, hai Thủ tướng đã dẫn đầu Đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới; chứng kiến Lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Lào. Hai Thủ tướng tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người, những dấu mốc trong lịch sử quan hệ đặc biệt, tình cảm anh em gắn bó thân thiết Việt Nam - Lào do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam thực hiện.

Cũng trong chiều 7/6, Thủ tướng Sonexay Siphandone cùng Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.