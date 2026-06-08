Thủ tướng Thái Lan đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam

Ngày 8/6, sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã tiến hành hội đàm. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá quan hệ song phương hiện nay đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay, với nền tảng tin cậy chính trị vững chắc, hợp tác kinh tế năng động và giao lưu nhân dân ngày càng gắn bó.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, đặc biệt là cơ chế họp Nội các chung cấp Thủ tướng và các cơ chế hợp tác cấp Bộ.

Hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện trong thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chụp ảnh chung (Ảnh: Mạnh Quân).

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh; duy trì tuần tra chung trên biển; phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia đặc biệt là buôn bán ma túy, mua bán người và tội phạm công nghệ cao.

Hai bên tái khẳng định cam kết không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia.

Trong lĩnh vực kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả Chiến lược “Ba kết nối”; thúc đẩy kết nối giao thông, logistics, hàng không và du lịch; nghiên cứu phát triển các tuyến vận tải đường bộ, đường thủy ven biển kết nối hai nước và khu vực tiểu vùng Mê Công, phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp Thương mại Việt Nam - Thái Lan.

Hai bên cũng nhất trí hạn chế các rào cản thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau; đồng thời phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ USD và hướng tới 50 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực và các lĩnh vực mới như khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển dịch năng lượng công bằng, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn hoan nghênh, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Thái Lan đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ tướng Thái Lan đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam, đồng thời khẳng định sẽ khuyến khích doanh nghiệp Thái Lan mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam.

Ông cũng mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư sang Thái Lan; thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, chuỗi cung ứng và các dự án hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, du lịch, kết nghĩa địa phương.

Thủ tướng Thái Lan đánh giá cao ý nghĩa hợp tác giữa hai nước trong Dự án bảo tồn Sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim, khẳng định Thái Lan sẵn sàng chuyển giao các cá thể Sếu đầu đỏ từ Thái Lan cho Việt Nam nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các cơ chế đa phương và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN. Đồng thời, thúc đẩy lập trường chung của ASEAN về Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Tại hội đàm, hai Thủ tướng khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Thái Lan phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.