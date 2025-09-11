Dự án khu đô thị hơn 23.000 tỷ đồng bị “tuýt còi” vì tiến độ ì ạch

Ngày 11/9, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các phân khu số 2, 4 và 9 thuộc dự án Nhơn Hội New City.

Cùng ngày, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai cũng có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt và Công ty cổ phần đầu tư Danh Khôi Holdings đẩy nhanh tiến độ tại các phân khu nêu trên.

Dự án Nhơn Hội New City (Khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Gia Lai) gần như bỏ hoang suốt nhiều năm qua (Ảnh: Doãn Công).

Theo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai, quá trình triển khai thực hiện, dù lãnh đạo 2 doanh nghiệp nhiều lần cam kết tiến độ. Tuy nhiên thực tế việc triển khai vẫn ì ạch, chưa có chuyển biến tích cực, gây bức xúc cho người dân đã ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, Ban Quản lý khu kinh tế yêu cầu 2 công ty khẩn trương tập trung nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cấp điện tại phân khu 2, cấp điện và hệ thống thu gom nước thải tại phân khu 9; duy tu, sửa chữa các hạng mục công trình xuống cấp, hư hỏng, hoàn tất hồ sơ pháp lý và nghĩa vụ tài chính.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải sớm hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ dân đã thanh toán 95-100% giá trị hợp đồng; tổ chức đối thoại trực tiếp để giải đáp đơn thư, kiến nghị. Thời hạn hoàn thành được ấn định trước ngày 30/9.

Một phân khu trong dự án Nhơn Hội New City hoang vắng (Ảnh: Doãn Công).

Ban Quản lý cũng yêu cầu 2 công ty phải có văn bản cam kết tiến độ và gửi thông báo đến toàn bộ khách hàng ngay, nhằm trấn an người dân, tránh tình trạng tập trung đông người gây mất an ninh trật tự.

Nếu quá thời hạn nêu trên mà doanh nghiệp vẫn chây ỳ, tiếp tục chậm trễ, Ban Quản lý sẽ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.