Đồng Nai nghiên cứu mô hình Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út vừa chủ trì cuộc họp, giao từng sở, ngành và địa phương khẩn trương tổ chức công việc, không để bị gián đoạn sau khi Chính phủ thông qua đề án thành lập thành phố Đồng Nai.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Út cho rằng, việc chuẩn bị thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và thành lập các phường mới là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Việc này có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý Nhà nước, quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Một góc phường Trấn Biên, Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Do đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện đúng phạm vi, chức năng, nhiệm vụ. Nguyên tắc là không để trùng lặp, không bỏ sót nhiệm vụ, không giao chồng chéo trách nhiệm. Trong đó, Sở Nội vụ nghiên cứu, báo cáo mô hình Sở Quy hoạch - Kiến trúc bảo đảm phù hợp với đơn vị hành chính đô thị.

Đối với Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh Đồng Nai yêu cầu chủ trì xây dựng phương án kỹ thuật để cập nhật cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa các hệ thống thông tin, nền tảng số, tài khoản, chữ ký số và các điều kiện kỹ thuật liên quan, bảo đảm kết nối thông suốt.

Riêng Sở Tư pháp chịu trách nhiệm rà soát đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, quy chế, quy trình, nội dung phân cấp, ủy quyền, thủ tục hành chính chịu tác động...

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai lưu ý thủ trưởng các sở, ngành và UBND cấp xã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn việc chuyển đổi giấy tờ cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định; thống nhất nguyên tắc không làm phát sinh thêm thủ tục, chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các cơ quan, ban, ngành tuyệt đối không để thất lạc hồ sơ, gián đoạn công việc, bỏ sót trách nhiệm; tổ chức rà soát các logo, cổng chào, bảng tên và các nội dung thể hiện tên địa bàn để xây dựng phương án điều chỉnh, thay đổi bảo đảm đúng thời gian quy định.

Trước đó, sáng 12/4, với 457/457 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua điều chỉnh bổ sung chương trình đợt 2 Kỳ họp thứ nhất (ngày 20 đến 23/4), trong đó có nội dung xem xét Nghị quyết về thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.