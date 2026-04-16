Đồi nứt toác, cả nghìn khối đất nguy cơ sạt lở đe dọa hơn 100 thầy trò

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Vũ Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình cho biết, do ảnh hưởng của các cơn bão số 9, số 10 năm 2025, tại khu vực đồi đất phía sau điểm trường Quảng Mào, Trường Tiểu học Thạch Bình xuất hiện tình trạng đất đồi úng, nhũn, vết nứt kéo dài hàng chục mét, rộng và sâu.

Đồi nứt toác, nghìn khối đất nguy cơ sạt lở vùi lấp điểm trường tiểu học (Video: Thái Bá)

Thời điểm những cơn mưa lớn, một lượng đất đá từ phía chân đồi sạt lở đã tràn qua bức tường dưới chân đồi, áp sát chân móng của ngôi nhà 2 tầng nơi 108 em học sinh lớp 41G, 2G, 3G, 4G và 6 giáo viên của điểm trường dạy và học.

Phó Chủ tịch UBND xã Phú Sơn cho biết thêm, diện tích đồi đất bị rạn nứt, gãy tầng chiều dài khoảng 65m, bề ngang vết nứt 15cm, sâu khoảng 0,5m, có nguy cơ sạt lở cao, nước từ đồi thường xuyên chảy xuống kéo theo đất tràn xuống phía dưới.

"Nguy cơ toàn bộ diện tích đất khu đồi thôn Bãi Lóng có khối lượng trên 200.000m3 có thể sạt lở xuống điểm trường tiểu học và khu dân cư lân cận, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của học sinh, nhân dân và nhà trường", ông Dũng cho hay.

Đồi đất nguy cơ sạt lở nằm ngay sau điểm trường Quảng Mào, Trường Tiểu học Thạch Bình (Ảnh: Thái Bá).

Ghi nhận của phóng viên, chân đồi đất có nguy cơ sạt lở nằm ngay sau điểm trường Quảng Mào, từ chân móng nhà đến chân đồi chỉ khoảng 1m. Khoảng 2m từ chân đồi trở lên có nhiều vết nứt lộ thiên, các điểm nguy cơ sạt lở này cao ngang tầng 1 của ngôi nhà, nằm ngay phía sau các lớp học sinh đang học.

Phía trên cao của đồi đất là đất rừng sản xuất của người dân với toàn bộ diện tích đã trồng cây keo nhiều năm nay. Chiều cao tính từ sân trường lên đến đỉnh đồi khoảng 40m.

Thầy giáo Đinh Quốc Mẫn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Bình, cho biết thời điểm mưa bão năm 2025, sau khi phát hiện hiện tượng sạt lở phía sau điểm trường Quảng Mào, nhà trường đã nhanh chóng báo cáo chính quyền địa phương và có phương án đảm bảo an toàn tính mạng cho hơn 100 em học sinh và giáo viên.

Thân đồi phía sau ngôi nhà 2 tầng của điểm trường Quảng Mào nứt toác kéo dài, sâu và rộng, nhiều đất đá đã bung ra có nguy cơ sạt lở cao (Ảnh: Thái Bá).

Sau khi mùa mưa bão năm 2025 qua đi, các hoạt động tại điểm trường Quảng Mào đang diễn ra bình thường. Tuy nhiên, theo thầy Mẫn, để đảm bảo an toàn việc dậy và học của điểm trường, nhà trường mong muốn mong muốn các ngành, các cấp sớm có kế hoạch, triển khai thi công san gạt đất đồi trước nguy cơ sạt lở khi mùa mưa bão năm nay đang đến gần.

Lãnh đạo UBND xã Phú Sơn chia sẻ thêm, địa phương đã có kiến nghị lên cấp trên hạ giải toàn bộ phần mái taluy dương, xây dựng tường chắn bằng bê tông dọc theo phía sau trường tiểu học; hạ giải, sửa chữa phần mái taluy dương bị sạt lở, lún sụt chiều dài khoảng 300m dọc theo tuyến đường trục xã, đoạn Quảng Mào; sửa chữa phần taluy âm đoạn sụt lún bằng đất đá hỗn hợp, gia cố thân đường bằng mái, vữa xi măng; sửa chữa phần cống tròn bị sập, gia cố mái taluy hai bên bằng đá hộc vữa xi măng...

Trước thực trạng tại điểm trường Quảng Mào, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã cử đoàn kiểm tra, đồng thời trình UBND tỉnh, các ngành hữu quan phê duyệt phương án, bố trí kinh phí và các điều kiện kèm theo để sớm khắc phục tình trạng sạt lở, bảo đảm an toàn cho thầy trò và nhân dân.

Mới đây, ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, cũng đã đến điểm trường Quảng Mào để kiểm tra và có chỉ đạo xử lý điểm sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản tại điểm trường.

Sau đó, UBND tỉnh Ninh Bình giao UBND xã Phú Sơn phối hợp với ngành giáo dục khoanh vùng nguy hiểm không để học sinh, giáo viên, người dân tiếp cận sát mái dốc nứt gãy trong điều kiện có mưa lớn xảy ra.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu chính quyền địa phương chuẩn bị sẵn sàng phương án "4 tại chỗ" và chỉ đạo triển khai ngay các công tác như: Tạm dừng sử dụng khu lớp học, di chuyển lớp học sang vị trí an toàn, sơ tán dân trong khu vực bị đe dọa nếu có mưa lớn kéo dài hoặc dấu hiệu sạt trượt phát triển... bảo đảm tuyệt đối an toàn về con người, nhất là học sinh.

Hàng trăm nghìn khối đất trên đồi sau điểm trường đã được lên phương án di chuyển để đảm bảo an toàn cho học sinh và người dân (Ảnh: Thái Bá).

Tỉnh ủy Ninh Bình cũng đã có chỉ đạo, về lâu dài, thống nhất nguyên tắc xử lý theo hướng đào hạ giải mái dốc, dịch chân mái tạo khoảng cách an toàn, xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước chân taluy... Đồng thời, yêu cầu phải thực hiện bước khảo sát địa chất, đánh giá ổn định mái dốc, tính toán hệ số an toàn trước khi thi công giải pháp lâu dài; trong quá trình xử lý phải đảm bảo yêu cầu về môi trường, thoát nước mặt, sử dụng đất và an toàn công trình trường học, dân sinh.

Dự kiến tỉnh Ninh Bình sẽ bố trí nguồn lực để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án trước mùa mưa bão năm 2026.