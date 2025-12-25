Đoàn đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc làm lễ báo công dâng Bác

Sáng 25/12, tại Quảng trường Ba Đình (TP Hà Nội), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác, dâng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đoàn đại biểu các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025.

Tham gia buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải; Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Quang Đức; Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình; Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Dương Trung Ý; Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Ngoài ra, cùng tham gia lễ báo công còn có các lãnh đạo và chuyên viên các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cùng 25 điển hình tiêu biểu đại diện cho hàng nghìn tấm gương có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đúng 8h, Lễ báo công dâng Bác, dâng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra trang nghiêm, thành kính. Các đại biểu đã xúc động tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12, đã thay mặt 25 cá nhân điển hình tiêu biểu, kính hứa với Bác sẽ quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nguyện cùng các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để việc học và làm theo Bác thực sự trở thành nhu cầu tự thân, việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải hỏi thăm và chia sẻ với các cá nhân tiêu biểu trước khi trao tặng Huy hiệu Bác Hồ tại lễ báo công dâng Bác.

Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Dương Trung Ý trao Huy hiệu Bác Hồ cho các cá nhân điển hình tiêu biểu tại lễ báo công dâng Bác.

Sau lễ báo công, các đại biểu đã dâng hoa, thành kính dành phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sau đó vào Lăng viếng Bác.

Sau lễ báo công, đoàn đại biểu tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch trong sáng cùng ngày.

Đoàn đại biểu được giới thiệu về 2 chiếc xe ô tô đã gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiện được trưng bày trong khuôn viên Phủ Chủ tịch.

Ngôi nhà sàn gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt 11 năm cuối đời (từ 1958-1969).

Cuối buổi sáng, đoàn tham quan triển lãm “Dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương cách mạng tháng Mười” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, tối 25/12, các đại biểu sẽ tham dự Chương trình truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025” tại Nhà hát Hồ Gươm do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức.