Đình chỉ công việc tài xế xe buýt vượt ẩu trên quốc lộ 20 qua Đồng Nai

Ngày 18/9, Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng (Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai) đã đình chỉ tạm thời công việc của tài xế T.N.T.H. (55 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), lái xe buýt số 16 tuyến Tân Phú - Biên Hòa.

Tài xế H. làm việc với cơ quan chức năng (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trước đó, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) lập biên bản vi phạm Luật Giao thông đối với ông T.N.T.H. Quyết định xử phạt này dựa vào nguồn tin người dân phản ánh đến lực lượng CSGT tỉnh.

Trước đó, đơn vị nhận được clip ghi lại một xe buýt vượt ẩu trên quốc lộ 20 từ người dân địa phương.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định khoảng 8h ngày 16/9, ông H. lái xe buýt tuyến số 16 lưu thông trên quốc lộ 20, hướng từ Lâm Đồng về Dầu Giây. Khi qua ấp Bắc Sơn (xã Gia Kiệm), tài xế đã lái xe buýt vượt bên phải một ô tô tải phía trước, lấn vào làn dành cho xe máy.

Tại cơ quan chức năng, ông H. thừa nhận hành vi vi phạm nói trên. Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản vi phạm đối với ông H. với lỗi Đi không đúng làn đường quy định. Với lỗi này, ông H. bị phạt từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.