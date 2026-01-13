Điều động Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy giữ chức vụ mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 72 về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự.

Theo quyết định này, ông Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ông Bùi Thế Duy sinh năm 1978, quê ở Hà Tĩnh. Ông là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tin học.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Ảnh: Đoàn Nam).

Trước tháng 4/2018, ông Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 12/4/2018, ông Duy được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Sau gần 3 năm đảm nhiệm cương vị này, đến cuối tháng 1/2021, ông Duy được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 16/8/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Bùi Thế Duy được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025-2030.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ.

Đây cũng là cơ quan có chức năng cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa học, công nghệ và xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao theo quy định của pháp luật.