Điện mừng kỷ niệm lần thứ 80 ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un tại Lễ đón (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Nhân kỷ niệm lần thứ 80 ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945-10/10/2025), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Tại điện mừng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên các lĩnh vực mà Đảng Lao động Triều Tiên và nhân dân Triều Tiên đã đạt được trong thời gian qua; tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Kim Jong Un (Kim Châng Ưn), nhân dân Triều Tiên anh em sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời gian tới; đồng thời khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn và sẵn sàng cùng Triều Tiên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa, phù hợp với lợi ích của nhân dân mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.