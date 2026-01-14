Bà Hà Thị Nga làm Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Chiều 14/1, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 6, khóa X.

Thực hiện điều lệ MTTQ Việt Nam, 100% đại biểu tham dự hội nghị đã biểu quyết, hiệp thương cử bà Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Quang Vinh).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Hà Thị Nga hứa tu dưỡng phẩm chất chính trị, lối sống, giữ vững kỷ luật, tiếp tục nghiên cứu lý luận, bám sát thực tiễn, kế thừa thành quả, truyền thống đoàn kết quý báu của các bậc tiền nhiệm, đồng nghiệp cùng tập thể đoàn kết, thống nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cũng nhất trí hiệp thương bầu 18 vị là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bầu 5 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ, trong đó bầu bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội là Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.