Di tích Tà Cơn sở hữu 2 máy bay vận tải hạng nặng C-119, C-130

Ngày 3/2, ông Nguyễn Viết Minh, đại diện Ban quản lý Di tích lịch sử Quốc gia sân bay Tà Cơn, tỉnh Quảng Trị, cho biết Nhà máy A41, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng đã hoàn tất việc lắp đặt máy bay C-119.

Những ngày qua, rất nhiều du khách, trong đó có cả người nước ngoài đã đến sân bay Tà Cơn để tìm hiểu, ngắm chiếc C-119 và các hiện vật được trưng bày tại di tích này.

Du khách khám phá máy bay C-119 trưng bày tại Di tích sân bay Tà Cơn (Ảnh: Tiến Thành).

Đơn vị quản lý Di tích sân bay Tà Cơn sẽ bổ sung nội dung thuyết minh để phù hợp với sự hiện diện của máy bay C-119.

C-119 còn được gọi là "Flying Boxcar" (toa tàu bay), phương tiện chiến tranh của quân đội Mỹ, từng tham chiến trên tuyến đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, trong đó có chiến trường Quảng Trị.

C-119 nổi bật với thiết kế đuôi kép đặc trưng, chiều dài máy bay khoảng 26m, cao hơn 8m, sải cánh 33m. C-119 tại sân bay Tà Cơn là chiếc duy nhất gần như nguyên vẹn của dòng máy bay này còn sót lại tại Việt Nam.

C-119 được bố trí song song chiếc máy bay vận tải hạng nặng C-130 (Ảnh: Tiến Thành).

C-119 được bố trí song song với máy bay vận tải hạng nặng C-130 (biệt danh “ngựa thồ”) mang số hiệu 532, từng tham chiến ở Khe Sanh - Tà Cơn và được bàn giao về sân bay Tà Cơn năm 2012. Chiếc C-130 có sải cánh hơn 40m, dài gần 30m, cao 12m.

Việc sở hữu 2 máy bay vận tải hạng nặng C-119 và C-130 sẽ tái hiện sinh động không gian lịch sử và làm phong phú bộ sưu tập hiện vật tại Di tích sân bay Tà Cơn.

Như Dân trí đã thông tin, năm 2016, Bộ Quốc phòng đã cấp chiếc máy bay C-119 cho Quảng Trị để trưng bày, nhưng do ngân sách hạn chế nên nhiều lần kế hoạch bị trì hoãn.

Đến cuối năm 2024, TPHCM quyết định hỗ trợ Quảng Trị 4 tỷ đồng nhằm phục hồi, tháo rã, vận chuyển máy bay C-119 về lắp đặt tại di tích sân bay Tà Cơn.

Đầu tháng 1 vừa qua, chiếc C-119 chính thức được đưa từ tỉnh Đồng Nai về sân bay Tà Cơn. Các cán bộ, chiến sĩ Nhà máy A41, Quân chủng Phòng không - Không quân mất hơn 20 ngày để lắp ráp, sơn phục chế bề ngoài máy bay theo nguyên mẫu để lắp đặt trên bệ trưng bày.

Toàn cảnh sân bay Tà Cơn (Ảnh: Tiến Thành).

Sân bay Tà Cơn từng là căn cứ quân sự chiến lược của Mỹ giai đoạn 1966-1968 ở Khe Sanh, Quảng Trị và cũng là nơi ghi dấu chiến công của Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

Ngoài 2 máy bay vận tải hạng nặng C-119 và C-130, Di tích sân bay Tà Cơn còn trưng bày nhiều hiện vật ngoài trời, như máy bay CH-47 Chinook, UH-1A, xe tăng M48, M41, M113, pháo 155mm cùng nhiều vỏ bom, đạn.