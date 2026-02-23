Không khí hối hả tại trung tâm phục vụ hành chính công ngày đầu năm mới

Ngày 23/2, khi cả nước trở lại guồng quay làm việc, học tập, các UBND xã, phường tại miền Tây đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là các hồ sơ liên quan đến xin việc làm.

Các địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp để đảm bảo công việc được xử lý liên tục, thông suốt, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Mỹ Thuận (tỉnh Vĩnh Long), ngay trong buổi sáng đầu tiên làm việc sau Tết, khoảng 8h30, xã đã tiếp nhận hơn 30 hồ sơ thuộc các lĩnh vực hộ tịch tư pháp, đất đai, lao động, thương binh - xã hội. Phần lớn các hồ sơ này đều liên quan đến việc chứng thực giấy tờ xin việc, hoặc làm giấy khai sinh, giấy báo tử.

Ông Cao Thế Viễn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm phục vụ hành chính công xã Mỹ Thuận (người đứng) theo dõi tiến độ tiếp nhận hồ sơ cho người dân (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chị Phạm Thị Ngọc Nương (41 tuổi), một trong những người đến chứng thực hồ sơ xin việc, bày tỏ sự hài lòng về quy trình nhanh chóng, hướng dẫn rõ ràng và thời gian trả kết quả chỉ trong 2 tiếng.

Ông Cao Thế Viễn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm phục vụ hành chính công xã Mỹ Thuận, cho biết trung tâm có 6 chuyên viên làm việc, tiếp nhận trung bình 50-60 hồ sơ mỗi ngày, có thời điểm đột biến lên hơn 100 hồ sơ.

"Nghỉ Tết nhiều ngày nhưng tôi cũng nôn nao trở lại cơ quan làm việc vì đã quen với nhịp độ bận rộn. Hôm nay bà con đến làm thủ tục cũng khá đơn giản, không mất nhiều thời gian xử lý, trả kết quả", ông Viễn chia sẻ.

Ông Trần Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thuận, nhấn mạnh việc chuẩn bị chu đáo, phân công hợp lý và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức là yếu tố then chốt để đảm bảo hoạt động giải quyết thủ tục hành chính đầu năm diễn ra thông suốt, hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân.

Tại UBND xã Nhơn Mỹ (TP Cần Thơ), không khí làm việc sau Tết cũng diễn ra sôi nổi. Đến 16h cùng ngày, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Nhơn Mỹ đã ghi nhận 220 hồ sơ đến làm các thủ tục về đất đai, hộ tịch, tư pháp. Người dân được hướng dẫn lấy số thứ tự và chờ loa phát thanh gọi số để vào làm thủ tục.

Chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ đến làm thủ tục đăng ký giấy khai sinh cho con (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bà Trần Thị Thúy (SN 1966), người dân đến làm thủ tục, bày tỏ sự hài lòng về quy trình nhanh chóng, chỉ mất khoảng 10 phút để hoàn tất thủ tục. "Hôm nay cũng có nhiều người đến làm giấy tờ như tôi. Ngày đầu năm làm việc suôn sẻ, nhanh chóng như thế này bà con rất mừng", bà Thúy nói.

Bà Nguyễn Thị Phương Dung, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhơn Mỹ, cho biết sau Tết Nguyên đán, số lượng người dân, doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tăng so với trước Tết. Trung tâm đã chủ động hướng dẫn người dân nộp hồ sơ, tránh tình trạng ùn tắc.

Người dân ngồi chờ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhơn Mỹ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tuy nhiên, bà Dung cũng thừa nhận hệ thống dịch vụ công trực tuyến còn gặp tình trạng chậm, lỗi do lượng truy cập lớn, đây là tình hình chung của hệ thống mạng toàn TP Cần Thơ. Địa phương đã phản ánh lên cơ quan chuyên môn để tháo gỡ kịp thời, giúp hệ thống được thông suốt liên tục.

Bên cạnh đó, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBND xã, Trung tâm phục vụ hành chính công đã phối hợp các phòng chuyên môn trả kết quả hồ sơ đúng và trước hạn quy định, đảm bảo sự hài lòng cho người dân.