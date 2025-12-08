Đề xuất tăng đại biểu Quốc hội đại diện cho khối kinh tế tư nhân tại TPHCM

Ngày 8/12, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ I, thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh cùng đại diện lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các cơ quan trực thuộc.

Hội nghị hiệp thương lần thứ I của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (Ảnh: Việt Dũng).

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc đã quán triệt tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí Thư Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Toàn bộ quá trình hiệp thương phải dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, theo đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đề nghị các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, nghiêm túc nghiên cứu, xem xét và thảo luận đối với dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trên cơ sở phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của TPHCM.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng đã trình bày dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu. Theo đó, TPHCM được phân bổ 38 đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm 17 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 21 đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương do các cơ quan, tổ chức của thành phố.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Việt Dũng).

Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công tâm, minh bạch; chú trọng chất lượng nhân sự; bảo đảm tính đại diện giữa đại biểu hoạt động trong khối Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức kinh tế và đại biểu ở cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn và đề xuất tăng cơ cấu đại biểu dân tộc Hoa; bổ sung cơ cấu đại biểu MTTQ; bổ sung cơ cấu đại diện cho khối kinh tế tư nhân.

Các đại biểu cũng biểu quyết thông qua số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 tại TPHCM là 55 nhân sự. Danh sách trên đảm bảo cơ cấu tái cử, đại biểu nữ, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là người ngoài đảng, người tự ứng cử.