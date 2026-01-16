Đề xuất mô hình báo chí chủ lực đa phương tiện của Hà Nội và TPHCM

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc sắp xếp hệ thống báo chí của Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải có mô hình báo chí phù hợp với vị trí, vai trò đặc biệt của hai đô thị trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước.

Trung tâm Báo chí và Họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+).

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đây là hai đô thị đặc biệt, giữ vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, có quy mô dân số lớn, đồng thời là nơi tập trung nhiều cơ quan báo chí có truyền thống, thương hiệu và uy tín.

Các cơ quan báo chí tại hai địa phương này đã và đang đóng góp quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi địa phương cũng như của đất nước.

Từ thực tiễn đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng cần thiết phải có mô hình báo chí phù hợp với vị trí đặc biệt của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp với các quy định trong Luật Thủ đô, Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và các quy định đặc thù khác có liên quan.

Công văn do Thứ trưởng Thường trực Lâm Phương Thanh ký nêu rõ: "Kính đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét việc xây dựng và phát triển cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện của Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh như đề xuất. Nếu được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đưa nội dung này vào Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.”

Công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được ban hành nhằm phúc đáp Công văn số 12535/VPCP-KGVX ngày 19/12/2025 và Phiếu báo số 40/PB-VPCP ngày 6/1/2026 của Văn phòng Chính phủ, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính liên quan đến kiến nghị sắp xếp hệ thống báo chí Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 76-CV/TU ngày 1/12/2025 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 18/12/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Báo cáo số 592/BC-BVHTTDL gửi Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Trong báo cáo này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến đối với đề xuất ngoài 6 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện được quy định tại Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, cân nhắc một số địa phương, ngành có nhiều cơ quan báo chí lớn, có thương hiệu mạnh, được tổ chức cơ quan báo chí hoạt động theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, có nhiều loại hình báo chí và các cơ quan báo chí trực thuộc, đồng thời được áp dụng cơ chế tài chính đặc thù theo quy định của Chính phủ./.