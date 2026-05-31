Đề xuất lộ trình kiểm soát nghiêm ngặt xe xăng ở TPHCM

Sở Xây dựng TPHCM vừa tổ chức tham vấn các chuyên gia, doanh nghiệp và địa phương về đề án chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông. Trong dự thảo mới nhất, đơn vị tư vấn đề xuất mở rộng phạm vi vùng phát thải thấp và lùi lộ trình chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện, năng lượng xanh toàn thành phố.

Theo đề xuất, khu vực bên trong vành đai hạn chế xe tải hiện hữu được lựa chọn làm vùng phát thải thấp (LEZ). Đây là khu vực có mật độ phương tiện cao, lượng phát thải lớn và cần thiết kiểm soát ô nhiễm không khí.

Vành đai hạn chế phương tiện phát thải cao (Đồ họa: Ngọc Tân).

Phạm vi vùng phát thải thấp bao gồm khu vực bên trong các tuyến đường Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Văn Linh, cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, Võ Nguyên Giáp và xa lộ Hà Nội.

Trong vùng phát thải thấp, đơn vị tư vấn đề xuất lộ trình kiểm soát nghiêm ngặt với các phương tiện sử dụng xăng, dầu. Từ ngày 1/1/2027, toàn bộ xe buýt phải sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Tất cả taxi chạy trong nội đô phải đạt tiêu chuẩn khí thải mức 5 từ 1/1/2028 và chuyển hoàn toàn sang xe điện hoặc năng lượng xanh từ năm 2030.

Đối với xe hợp đồng dưới 9 chỗ (ô tô con), từ năm 2028, các phương tiện trong vùng LEZ phải đạt tiêu chuẩn khí thải mức 5. Từ năm 2030, phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch dù đạt chuẩn khí thải mức 5 cũng chỉ được phép lưu thông từ 22h hôm trước đến 6h hôm sau. Đến năm 2035, toàn bộ nhóm xe này phải sử dụng điện hoặc năng lượng xanh.

Với xe khách từ 10 chỗ trở lên, lộ trình kiểm soát cũng được siết chặt theo từng giai đoạn. Từ năm 2028, xe không đạt chuẩn khí thải mức 4 chỉ được hoạt động trong vùng LEZ vào ban đêm. Từ năm 2030, xe phải đạt chuẩn khí thải mức 5 mới được lưu thông bình thường. Đến năm 2035, toàn bộ xe khách và ô tô tải trong vùng phát thải thấp phải sử dụng điện hoặc năng lượng xanh.

Cũng trong vùng LEZ, xe ôm công nghệ và xe máy giao hàng được đề xuất chuyển đổi hoàn toàn sang xe máy điện từ ngày 1/1/2028. Đối với xe máy cá nhân, từ năm 2029, phương tiện trong vùng LEZ phải đạt chuẩn khí thải mức 4 trở lên, trước khi chuyển hoàn toàn sang điện hoặc năng lượng xanh từ năm 2035.

Dự kiến đến năm 2035, 100% xe máy tại TPHCM phải chuyển sang chạy điện hoặc năng lượng sạch (Ảnh: Ngọc Tân).

Trong vùng LEZ, ô tô cá nhân cũng phải đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 từ năm 2028, mức 5 từ năm 2030 và chuyển đổi hoàn toàn sang chạy điện, năng lượng xanh từ năm 2035.

Để hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện, đơn vị tư vấn đề xuất các chính sách riêng cho vùng phát thải thấp. Trong vùng phát thải thấp, chủ xe máy sẽ được hỗ trợ lệ phí trước bạ, phí đăng ký và cấp biển số khi mua xe điện, tương đương khoảng 1,77 triệu đồng mỗi xe.

Đối với ô tô điện hoặc ô tô sử dụng năng lượng xanh, người dân được hỗ trợ 100% phí đăng ký và cấp biển số, tương đương khoảng 14 triệu đồng mỗi xe. Ô tô hybrid sạc điện ngoài được hỗ trợ 50% mức phí này.

Ngoài vùng phát thải thấp, đề án cũng đề xuất lộ trình chuyển đổi tại đặc khu Côn Đảo, Cần Giờ và các khu vực còn lại của TPHCM.

Mục tiêu đặt ra là đến ngày 1/1/2040, tất cả phương tiện giao thông đường bộ thành phố (trong và ngoài vùng phát thải thấp) sẽ sử dụng điện hoặc năng lượng xanh.