Toàn bộ ô tô, xe máy tại TPHCM được kiểm soát khí thải vào năm 2030

UBND TPHCM vừa phê duyệt kế hoạch hành động về kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn. Kế hoạch của TPHCM nhằm mục tiêu kiểm soát, phòng ngừa ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường không khí, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xây dựng thành phố xanh, phát triển bền vững.

Giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu giảm nồng độ bụi PM2.5 hằng năm, duy trì tỷ lệ ngày có chất lượng không khí đạt mức trung bình trở lên từ 75% đến 80%. Đồng thời, 95% người dân được tiếp cận thông tin về môi trường thông qua nền tảng số.

Đối với lĩnh vực giao thông, UBND TPHCM đề ra mục tiêu 100% phương tiện tham gia giao thông (bao gồm xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy) trên địa bàn được quản lý, kiểm soát khí thải theo lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Các tuyến đường tại trung tâm TPHCM thường xuyên ùn tắc giờ cao điểm (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Thành phố phấn đấu đến năm 2030, tất cả phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường. Thành phố sẽ ban hành và tổ chức thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ phương tiện vận tải hàng hóa và hành khách bằng hình thức xe công nghệ được hỗ trợ chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch, xanh, thân thiện môi trường.

Trong giai đoạn này, toàn bộ nguồn phát sinh khí thải lớn thuộc các loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không khí cao sẽ được quản lý, kiểm soát chặt chẽ và từng bước có lộ trình giảm phát thải. Trong đó có các lĩnh vực sản xuất xi măng, nhiệt điện, luyện thép, lò hơi…

Công tác vệ sinh khu vực công cộng được tăng cường, tình trạng tồn đọng cát bụi, rác thải tại dọc các tuyến đường giao thông, khu vực công cộng được xử lý triệt để. TPHCM cũng bổ sung hệ thống cây xanh, hoàn thiện theo hướng đa tầng, tạo cảnh quan đô thị và giảm phát tán bụi; tỷ lệ cây xanh, công viên khu vực đô thị đảm bảo quy định và quy hoạch được phê duyệt.

Kế hoạch mới của TPHCM cũng đề cập tới việc các công trường thi công xây dựng được quản lý chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường, che chắn. Các phương tiện vận chuyển vật liệu phục vụ hoạt động xây dựng được lắp đặt định vị và thiết bị theo dõi, tăng cường mạng lưới giám sát dựa vào cộng đồng.

Một định hướng khác của TPHCM là đến năm 2030, địa phương thực hiện xanh hóa các công trình. Địa phương thí điểm trang bị thiết bị lọc không khí tích hợp và hệ thống thông gió tại các chung cư, toà nhà cao tầng để đánh giá hiệu quả nhằm phổ biến, nhân rộng.

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị thiết lập và triển khai thực hiện vùng phát thải thấp (LEZ), tiến tới hạn chế phương tiện giao thông không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải. Đơn vị cũng thực hiện quy hoạch và điều tiết các tuyến đường chuyên dụng cho xe trọng tải lớn, xe chở vật liệu xây dựng, điều tiết giao thông khu vực địa bàn cấp phường vào giờ cao điểm.

Sở Xây dựng cũng chịu trách nhiệm xây dựng chính sách ưu đãi, xã hội hóa cho người dân và doanh nghiệp trong chuyển đổi xe gắn máy cũ sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường. Thành phố áp dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ miễn giảm phí cho học sinh, sinh viên sử dụng giao thông công cộng; phát triển hệ thống dịch vụ xe đạp công cộng.