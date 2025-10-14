Đề xuất lập Quỹ Đầu tư phát triển công nghiệp an ninh do Bộ Công an quản lý

Nội dung này có trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp sáng 14/10.

Trình bày tờ trình dự án luật, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp đã có quy định về Quỹ Công nghiệp quốc phòng, an ninh, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập, quản lý, phân bổ và sử dụng quỹ.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09 (năm 2025) quy định chi tiết một số điều về quản lý nguồn lực tài chính cho công nghiệp quốc phòng, an ninh và Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Hồng Phong).

Tuy nhiên, tại Kết luận số 158, Bộ Chính trị chỉ đạo thiết lập Quỹ Đầu tư phát triển công nghiệp an ninh độc lập và không trùng nội dung chi với Quỹ Công nghiệp quốc phòng, an ninh, cùng cơ chế đặc thù, chấp nhận rủi ro, có thể đầu tư mạo hiểm vào các hoạt động liên quan nhằm xây dựng công nghiệp an ninh.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đề xuất tách Quỹ Công nghiệp quốc phòng, an ninh thành 2 quỹ độc lập, gồm Quỹ Công nghiệp quốc phòng và Quỹ Đầu tư phát triển công nghiệp an ninh.

Quỹ Công nghiệp quốc phòng là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở Trung ương, do Bộ Quốc phòng quản lý để hỗ trợ triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, có tính mới, rủi ro cao hoặc nghiên cứu, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược.

Quỹ Đầu tư phát triển công nghiệp an ninh do Bộ Công an quản lý để đầu tư, hỗ trợ triển khai các chương trình, dự án, hoạt động, chấp nhận rủi ro, mạo hiểm, nhằm xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh.

Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp cũng quy định về Tổ hợp công nghiệp quốc phòng, tuy nhiên, chưa có quy định về Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia.

Tại Kết luận số 158, Bộ Chính trị chỉ đạo việc hình thành Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia do Nhà nước dẫn dắt, định hướng, với hạt nhân là các cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt thuộc Bộ Công an, sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài CAND có nguồn lực, tiềm lực khoa học và công nghệ.

Việc này nhằm tổ chức nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, sản xuất và hoàn chỉnh sản phẩm công nghiệp an ninh.

Dự thảo luật đề xuất giao Thủ tướng quyết định cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt là hạt nhân Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thành viên tham gia tổ hợp này.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới (Ảnh: Hồng Phong).

Nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết Ủy ban cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ về Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị phân biệt giữa trách nhiệm của thành viên tham gia Tổ hợp công nghiệp an ninh và doanh nghiệp thực hiện hợp đồng nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, sản xuất và hoàn chỉnh sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp gồm 2 điều, dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 10 tới.