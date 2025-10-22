Bộ trưởng GD&ĐT nói về bộ sách giáo khoa mới áp dụng từ năm học tới

Chiều 22/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Bộ GD&ĐT đang xây dựng đề án về một bộ sách giáo khoa dùng chung

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) bày tỏ băn khoăn về vấn đề một bộ sách giáo khoa dùng chung từ năm học tới nhưng chỉ trong thời gian ngắn, liệu Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có làm kịp?

Phát biểu tại tổ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng các ĐBQH không nên lo lắng về vấn đề này, bởi Bộ đang xây dựng đề án, trong đề án có phương án cụ thể.

Vấn đề bộ sách giáo khoa mới, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết sẽ xin ý kiến Tổng Bí thư, sau đó trình Thủ tướng phê duyệt và cố gắng trong tháng 11 sẽ có phương án. "Khẳng định là sẽ kịp", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn (Ảnh: Trọng Phú).

Sau phần phát biểu của Bộ trưởng GD&ĐT, đại biểu Nguyễn Anh Trí cho rằng rất yên tâm và phấn khởi khi nghe Bộ trưởng nói. Tuy nhiên, vị đại biểu lưu ý nếu sử dụng bộ sách giáo khoa trong những bộ sách giáo khoa đang dùng hiện nay thì hết sức chú ý bởi "lỗi rất nhiều".

Ông Trí cho biết vấn đề này không phải bây giờ ĐBQH mới nói, trước đó nhiều đại biểu đã phát biểu, trong đó người phát biểu nhiều nhất là đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng).

Ông cho biết mới đây đã gặp đại biểu Kim Thúy và có nói chuyện về vấn đề này nhưng đại biểu Kim Thúy "cay đắng" vì sau khi phát biểu, có người đứng lên nói sẽ có phụ lục tiếp thu, chỉnh sửa nhưng sau đó không chỉnh sửa. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT lưu ý thêm vấn đề này.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí phát biểu (Ảnh: CTV).

Nhấn mạnh việc "sách giáo khoa có lỗi là tối kỵ", đại biểu Nguyễn Anh Trí cho biết cháu ông được mua bộ sách giáo khoa về học nhưng khi ông đọc một câu ca dao trong sách "lại bị sai từ". Ông cho biết khi đó ông đã "ứa nước mắt".

Đề nghị có hướng dẫn cụ thể về lựa chọn, sử dụng sách giáo khoa

Ủng hộ Nhà nước cung cấp một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc, nhưng đại biểu Ma Thị Thúy (Tuyên Quang) đề nghị làm rõ bộ sách này "bắt buộc sử dụng trên toàn quốc hay chỉ là bộ sách giáo khoa chuẩn do Nhà nước biên soạn phát hành miễn phí", còn các bộ sách khác được quyền lựa chọn.

"Đề nghị Chính phủ hướng dẫn cụ thể cơ chế lựa chọn, sử dụng sách giáo khoa, tránh tình trạng áp dụng cứng nhắc gây xáo trộn, lãng phí khi đã đầu tư bộ sách giáo khoa khác nhau theo chương trình hiện hành", đại biểu Thúy góp ý.

Đại biểu Ma Thị Thúy (Ảnh: CTV).

Về thẩm định sách giáo khoa, dự thảo luật quy định Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thành lập Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa theo từng môn học, hoạt động giáo dục ở từng cấp học, lớp học để thẩm định.

Quy định này, theo bà Thúy "hoàn toàn rất phù hợp", nhưng đại biểu đề nghị có quy định để bảo đảm tính độc lập, minh bạch trong quy trình thẩm định tránh tình trạng vừa quản lý, vừa thẩm định.

"Nên có tiêu chuẩn rõ ràng với thành viên hội đồng và ưu tiên đội ngũ chuyên gia, nhà giáo có kinh nghiệm không có lợi ích liên quan đến các nhà xuất bản", bà Thúy nêu quan điểm.

Liên quan đến vấn đề này, đại biểu Nguyễn Hữu Thông (Lâm Đồng) cho rằng thống nhất cung cấp một bộ sách giáo khoa là đúng ý Đảng và hợp lòng dân.

"Tuy nhiên có vấn đề liên quan xã hội hóa, cần phải xác định xã hội hóa ở khâu nào, vấn đề soạn thảo, in ấn hay phát hành. Vừa qua có nhiều sự cố phát hành sách, in ấn, nên cần cân nhắc xã hội hóa và in ấn chung để xã hội hóa khâu nào cho hợp lý", ông Thông nêu ý kiến.

Đại biểu Dương Khắc Mai (Lâm Đồng) cho rằng cần nghiên cứu giải pháp căn cơ với việc sử dụng sách giáo khoa, để tránh tình trạng một thế hệ học sinh bị thử nghiệm nhưng sau đó lại bỏ. Cùng với đó, cần nghiên cứu một bộ sách để thế hệ này, thế hệ khác sử dụng lại, không lãng phí nguồn lực đất nước và tạo gánh nặng cho người dân.