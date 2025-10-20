Đề xuất cơ cấu, tổ chức mới của Thanh tra ngành Ngân hàng

Sáng 20/10, Bộ Tư pháp cho biết đang tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Ngân hàng.

Theo dự thảo, Thanh tra ngành Ngân hàng bao gồm Thanh tra Ngân hàng Nhà nước và Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước là tổ chức hành chính thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quản lý về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước thực hiện thanh tra đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Ngân hàng Nhà nước trong hoạt động tiền tệ, ngân hàng...

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước (Ảnh: SBV).

Còn Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước khu vực, giúp Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố.

Cơ quan này cũng thực hiện thanh tra đối với các đối tượng thanh tra ngân hàng trên địa bàn theo sự phân công, phân cấp, ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Đáng chú ý, theo dự thảo, Ngân hàng Nhà nước có quyền yêu cầu đối tượng thanh tra ngân hàng phải thuê tổ chức kiểm toán độc lập để thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung về tổ chức, hoạt động, tài chính nhằm phục vụ yêu cầu thanh tra trong 3 trường hợp.

Thứ nhất, khi cần đánh giá thực trạng tài chính hoặc khi số liệu, tài liệu do đối tượng thanh tra ngân hàng cung cấp có dấu hiệu sai lệch hoặc không đáng tin cậy.

Thứ hai, khi nội dung thanh tra vượt quá khả năng chuyên môn, kỹ thuật hoặc nguồn lực của đoàn thanh tra.

Thứ ba, trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thực hiện kiểm toán, đối tượng thanh tra ngân hàng phải thuê tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm toán, đối tượng thanh tra ngân hàng được yêu cầu thực hiện kiểm toán phải gửi báo cáo kết quả kiểm toán cho Ngân hàng Nhà nước.

Thời hạn thực hiện một cuộc thanh tra do Thanh tra Ngân hàng Nhà nước thực hiện không quá 45 ngày; trường hợp phức tạp hoặc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì có thể gia hạn một lần không quá 25 ngày.

Thời hạn thực hiện một cuộc thanh tra do Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực không quá 20 ngày; trường hợp phức tạp hoặc ở miền núi, biên giới, hải đảo thì có thể gia hạn một lần không quá 10 ngày.

“Kết luận thanh tra phải được công khai, trừ nội dung thuộc bí mật nhà nước hoặc bí mật khác theo quy định của pháp luật. Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm xác định nội dung kết luận thanh tra được công khai. Thời gian công khai, hình thức công khai kết luận thanh tra thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 37 Luật Thanh tra”, dự thảo nêu rõ.

Dự thảo nghị định nêu rõ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm hoạt động của Thanh tra ngành Ngân hàng; không can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phải đôn đốc, kiểm tra để bảo đảm việc ban hành kết luận thanh tra đúng thời hạn theo quy định; xử lý kịp thời kiến nghị về thanh tra, chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra và chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra.