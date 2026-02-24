Đề xuất bỏ một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam

Theo Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải Việt Nam trước đây thuộc Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) được áp dụng một số chế độ chi đặc thù tại Quyết định số 32/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Công chức, viên chức tại Cục Hàng hải Việt Nam, hai Chi cục Hàng hải (phía Bắc và phía Nam) và lực lượng thanh tra chuyên ngành hàng hải thuộc Cục Hàng hải Việt Nam được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm bằng 0,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định (lương ngạch, bậc và các loại phụ cấp, trừ chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ); thưởng an toàn, an ninh hàng hải bằng mức 15% lương cấp bậc, chức vụ (không bao gồm các khoản phụ cấp) cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác quản lý, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải; chi trang phục công tác theo chế độ…

Trụ sở Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Bộ Xây dựng (Ảnh: Thanh tra).

Ngày 1/3/2025, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có quyết định hợp nhất Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thành Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; đồng thời sắp xếp các cảng vụ, các trường, trung tâm thuộc đơn vị này.

Vì thế, Bộ Xây dựng vừa đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định số 32/2019 về một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam.

Theo dự thảo, công chức, viên chức tại cơ quan Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, hai Chi cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, lực lượng thanh tra chuyên ngành hàng hải thuộc cục này được hưởng chế độ tiền lương và thu nhập theo Kết luận số 83/2024 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024 và Nghị quyết số 142/2024 của Quốc hội về kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.